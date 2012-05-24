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亚洲 | 2012年 5月 25日 星期五 06:32 BJT

全球外汇市场5月25日主要消息

(除特别说明外,均为GMT时间)

5月24日(四)

2330 - 日本4月全国消费者物价指数(CPI)和5月东京地区CPI

5月25日(五)

-- - 日本内阁府会议,之后财务大臣安住淳举行记者会

0600 - 6月GFK消费者信心指数

0645 - 法国5月消费者信心

0700 - 欧洲央行执委普雷特在国际资本市场协会(ICMA)年会上讲话

0715 - 瑞士第一季非农就业岗位

0800 - 意大利3月零售销售

0900 - 意大利4月薪资

0930 - 奥地利财政部长费克特会晤瑞士财长维德默-施龙普夫

0930 - 美国费城联邦储备银行总裁普洛瑟就货币政策发表讲话

1015 - 挪威央行总裁奥尔森讲话

1200 - 前欧洲央行(ECB)总裁特里谢发表演讲,题为如何领导陷入债务危机的欧元集团

1355 - 汤森路透/密西根大学5月美国消费者信心指数终值

1430 - 美国经济周期研究所(ECRI)5月18日当周领先指标

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 徐文焰;审校 张涛

全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]

全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]

新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]

美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]

金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]

重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]

--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]

--台湾....[TW/DIARYCN]

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