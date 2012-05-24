全球外汇市场5月25日主要消息

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
(除特别说明外,均为GMT时间)
5月24日(四)
2330 - 日本4月全国消费者物价指数(CPI)和5月东京地区CPI
5月25日(五)
-- - 日本内阁府会议,之后财务大臣安住淳举行记者会
0600 - 6月GFK消费者信心指数
0645 - 法国5月消费者信心
0700 - 欧洲央行执委普雷特在国际资本市场协会(ICMA)年会上讲话
0715 - 瑞士第一季非农就业岗位
0800 - 意大利3月零售销售
0900 - 意大利4月薪资
0930 - 奥地利财政部长费克特会晤瑞士财长维德默-施龙普夫
0930 - 美国费城联邦储备银行总裁普洛瑟就货币政策发表讲话
1015 - 挪威央行总裁奥尔森讲话
1200 - 前欧洲央行(ECB)总裁特里谢发表演讲,题为如何领导陷入债务危机的欧元集团
1355 - 汤森路透/密西根大学5月美国消费者信心指数终值
1430 - 美国经济周期研究所(ECRI)5月18日当周领先指标
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 徐文焰;审校 张涛
全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]
全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]
新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]
美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]
金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]
重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]
--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]
--台湾....[TW/DIARYCN]
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。