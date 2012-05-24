版本:
中国
亚洲 | 2012年 5月 25日 星期五 06:34 BJT

****日韩经济指标预测--5月25日-6月1日****

路透5月25日电---以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

---------------------------------5月21日当周--------------------------------

5月24日(四)

2330 日本全国消费者物价指数(CPI)(较上年同期) 4月 -- +0.5%

全国核心CPI(较上年同期) +0.1% +0.2%

东京地区CPI(较上年同期) 5月 -- -0.3%

东京地区核心CPI(较上年同期) -0.6% -0.5%

5月25日(五)

暂无重要数据公布.

---------------------------------5月28日当周--------------------------------

5月28日(一)

2100 韩国央行制造业景气判断指标(BSI) 6月 -- 84

2330 日本所有家庭支出(较前月) 4月 -- -0.1%

(较上年同期) -- +3.4%

2330 日本失业率 4月 -- 4.5%

求才求职比 -- 0.76

2350 日本零售销售(较上年同期) 4月 -- +10.3%

5月29日(二)

2300 韩国经常帐(亿美元) 4月 -- 盈余31.8

5月30日(三)

2300 韩国工业生产(较前月) 4月 -- -3.1%

(较上年同期) -- +0.3%

服务业产出(较前月) -- -1.0%

2313 日本制造业采购经理人指数(PMI) 5月 -- 50.7

2350 日本工业生产 4月初值 -- +1.3%

一个月预估 -- +1.0%

两个月预估 -- -4.1%

5月31日(四)

-- 韩国外汇储备(亿美元) 5月 -- 3,168.4

0130 日本加班工资 4月 -- +4.4%

0500 日本建筑订单(较上年同期) 4月 -- -0.3%

房屋开工(较上年同期) -- +5.0%

2300 韩国消费者物价指数(CPI)(较前月) 5月 -- 持平

(较上年同期) -- +2.5%

2350 日本企业资本支出(较上年同期) 第一季 +3.4% +7.6%

6月1日(五)

0000 韩国汇丰/Markit制造业PMI 5月 -- 51.9

0000 韩国贸易收支(亿美元) 5月 -- 顺差21

进口 -- -0.2%

出口 -- -4.8% (完)

--编译 徐文焰;审校 张涛

经济指标预测或公布日程

美国与加拿大.......[US/ECICN] 日本.........[JP/ECICN]

欧洲...............[EU/ECICN] 台湾.........[TW/ECICN]

中国..........[ECI-DIARY-CDS]

已公布经济指标一览

美国...............[ECI/USCN] 日本.........[ECI/JPCN]

欧洲...............[ECI/EUCN] 韩国.........[ECI/KRCN]

中国.................[ECI/CN] 香港.........[ECI/HKCN]

澳洲..............[AU/STATCN] 台湾.........[ECI/TWCN]

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐