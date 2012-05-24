日韩经济指标预测--5月25日-6月1日****

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透5月25日电---以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
---------------------------------5月21日当周--------------------------------
5月24日(四)
2330 日本全国消费者物价指数(CPI)(较上年同期) 4月 -- +0.5%
全国核心CPI(较上年同期) +0.1% +0.2%
东京地区CPI(较上年同期) 5月 -- -0.3%
东京地区核心CPI(较上年同期) -0.6% -0.5%
5月25日(五)
暂无重要数据公布.
---------------------------------5月28日当周--------------------------------
5月28日(一)
2100 韩国央行制造业景气判断指标(BSI) 6月 -- 84
2330 日本所有家庭支出(较前月) 4月 -- -0.1%
(较上年同期) -- +3.4%
2330 日本失业率 4月 -- 4.5%
求才求职比 -- 0.76
2350 日本零售销售(较上年同期) 4月 -- +10.3%
5月29日(二)
2300 韩国经常帐(亿美元) 4月 -- 盈余31.8
5月30日(三)
2300 韩国工业生产(较前月) 4月 -- -3.1%
(较上年同期) -- +0.3%
服务业产出(较前月) -- -1.0%
2313 日本制造业采购经理人指数(PMI) 5月 -- 50.7
2350 日本工业生产 4月初值 -- +1.3%
一个月预估 -- +1.0%
两个月预估 -- -4.1%
5月31日(四)
-- 韩国外汇储备(亿美元) 5月 -- 3,168.4
0130 日本加班工资 4月 -- +4.4%
0500 日本建筑订单(较上年同期) 4月 -- -0.3%
房屋开工(较上年同期) -- +5.0%
2300 韩国消费者物价指数(CPI)(较前月) 5月 -- 持平
(较上年同期) -- +2.5%
2350 日本企业资本支出(较上年同期) 第一季 +3.4% +7.6%
6月1日(五)
0000 韩国汇丰/Markit制造业PMI 5月 -- 51.9
0000 韩国贸易收支(亿美元) 5月 -- 顺差21
进口 -- -0.2%
出口 -- -4.8% (完)
--编译 徐文焰;审校 张涛
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大.......[US/ECICN] 日本.........[JP/ECICN]
欧洲...............[EU/ECICN] 台湾.........[TW/ECICN]
中国..........[ECI-DIARY-CDS]
已公布经济指标一览
美国...............[ECI/USCN] 日本.........[ECI/JPCN]
欧洲...............[ECI/EUCN] 韩国.........[ECI/KRCN]
中国.................[ECI/CN] 香港.........[ECI/HKCN]
澳洲..............[AU/STATCN] 台湾.........[ECI/TWCN]
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。