〔全球金市〕金价终结三日跌势而收升,但美元走强抑制涨势

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
* 金价终结三日跌势
* 黄金与欧元的关联程度更紧
* 菲律宾增加32吨黄金储备
路透纽约5月24日电---金价周四收高,这是四个交易日来的首次,但脱离日高,追随欧元走势.欧元/美元下跌,因人们越加忧虑希腊是否将脱离欧元区.
美国6月期金GCM2结算价涨约0.5%,报每盎司1,557.50美元,升至日高1,577.70美元后回吐涨幅.
欧元交投动荡导致黄金波动较大,波动区间宽于26美元.
下周一为美国阵亡将士纪念日,在美国长周末前,投资者更加谨慎.分析师称,由于美国黄金交易商调整当日稍早吸纳的部位,因此盘中交投震荡,交易商担心周五纽约商品期货交易所(COMEX)收盘后至下周二重新开盘前这段时间内,希腊将发生什么事情.
现货金价XAU=周四尾盘微幅升至1,558.25美元,脱离日高1,577.50.
在当日下跌中,现货金一度低见1,551.15美元,6月期金日低为1,551.
"今天黄金出现了相当好的空头回补涨势,但交投极度动荡,因为其追踪希腊相关消息,"纽约RBC Capital Markets Global Futures副总裁George Gero称.
Gero称,由于COMEX-6月期金即将到期,8月合约GCQ2很快成为指标合约,因此交投更加复杂.
人们对欧元的信心依然脆弱,欧元/美元徘徊于两年低点附近.
欧元/美元周四稍早上涨,因数据显示,美国制造业5月增长放缓,受欧洲部分地区经济衰退打压.
但欧元在德国数据公布后回吐涨幅.较差的德国制造业和企业景气判断指数暗示,即使德国这一欧洲头号经济体在欧债危机中也不能独善其身.
早盘时金价受到提振,此前国际货币基金组织(IMF)数据显示,4月部分央行黄金持有量再度增加,菲律宾黄金购入量为逾四年最高水准.
黄金与欧元/美元汇率的关联性接近一个月最高水准,这意味着较两周前,目前欧元更可能与黄金走势一致.
现货白银XAG=追随黄金走高,涨约2%,至28美元上方.
现货铂金XPT=连续第三个交易日下跌,下挫约0.5%,至每盎司1,413.70美元,较上周下跌2.5%,本月迄今累计跌 9.6%.
现货钯金XPD=下滑1.4%,报582.98美元.(完)
--编译 于春红;审校 张涛
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TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。