〔全球金市〕金价终结三日跌势而收升,但美元走强抑制涨势

* 金价终结三日跌势

* 黄金与欧元的关联程度更紧

* 菲律宾增加32吨黄金储备

路透纽约5月24日电---金价周四收高,这是四个交易日来的首次,但脱离日高,追随欧元走势.欧元/美元下跌,因人们越加忧虑希腊是否将脱离欧元区.

美国6月期金GCM2结算价涨约0.5%,报每盎司1,557.50美元,升至日高1,577.70美元后回吐涨幅.

欧元交投动荡导致黄金波动较大,波动区间宽于26美元.

下周一为美国阵亡将士纪念日,在美国长周末前,投资者更加谨慎.分析师称,由于美国黄金交易商调整当日稍早吸纳的部位,因此盘中交投震荡,交易商担心周五纽约商品期货交易所(COMEX)收盘后至下周二重新开盘前这段时间内,希腊将发生什么事情.

现货金价XAU=周四尾盘微幅升至1,558.25美元,脱离日高1,577.50.

在当日下跌中,现货金一度低见1,551.15美元,6月期金日低为1,551.

"今天黄金出现了相当好的空头回补涨势,但交投极度动荡,因为其追踪希腊相关消息,"纽约RBC Capital Markets Global Futures副总裁George Gero称.

Gero称,由于COMEX-6月期金即将到期,8月合约GCQ2很快成为指标合约,因此交投更加复杂.

人们对欧元的信心依然脆弱,欧元/美元徘徊于两年低点附近.

欧元/美元周四稍早上涨,因数据显示,美国制造业5月增长放缓,受欧洲部分地区经济衰退打压.

但欧元在德国数据公布后回吐涨幅.较差的德国制造业和企业景气判断指数暗示,即使德国这一欧洲头号经济体在欧债危机中也不能独善其身.

早盘时金价受到提振,此前国际货币基金组织(IMF)数据显示,4月部分央行黄金持有量再度增加,菲律宾黄金购入量为逾四年最高水准.

黄金与欧元/美元汇率的关联性接近一个月最高水准,这意味着较两周前,目前欧元更可能与黄金走势一致.

现货白银XAG=追随黄金走高,涨约2%,至28美元上方.

现货铂金XPT=连续第三个交易日下跌,下挫约0.5%,至每盎司1,413.70美元,较上周下跌2.5%,本月迄今累计跌 9.6%.

现货钯金XPD=下滑1.4%,报582.98美元.(完)

--编译 于春红;审校 张涛

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