〔纽约汇市〕欧元/美元勉强守在两年低位上方,投资者对空头部位获利了结(更新版)

(新增文末表格)

* 德国制造业PMI和Ifo调查表现疲弱,令欧元承压

* 对希腊或退出欧元区的担忧加重利空前景

* 若跌穿1.25美元,可能跌向2010年低位

路透纽约5月24日电---欧元兑美元周四在动荡交投中徘徊在略高于两年低位的水平.希腊可能退出欧元区的忧虑情绪笼罩市场,投资者在美国周末长假前整固欧元空头仓位.

周四德国公布的制造业数据表明形势严峻,再次提醒人们,该地区没有任何一个国家可以免于债务危机的冲击,也令投资者更加不安.投资者不仅担心希腊情势,而且还担心西班牙等其他国家可能退出欧元区或发生债务违约的风险.

Foxhall Capital Management执行长Paul Dietrich称,不过,市场已消化了希腊问题这一因素.

"投资者担心的是欧洲银行业危机.他们主要关注于谁将是下一个退出的国家,"Dietrich称,"如果西班牙开始看起来可能离开欧盟(EU)或发生债务违约,那么你就将看到欧洲出现大规模银行业危机,因为欧洲银行业者持有巨量西班牙债券."

Dietrich在其投资组合中仍保留防御姿态,其中70%为短期美国公债.

德国5月企业景气判断指数和制造业采购经理人指数(PMI)的表现意外疲弱,暗示欧洲最大经济体的增长可能开始放缓.德国的经济增长曾帮助欧元区避免衰退.

该地区出现全面经济滑坡迹象,加之西班牙银行业的问题,以及蔓延风险袭向较大经济体,均令欧元空头继续稳居主导地位,部分投资者预计欧元在未来几周将跌至1.20美元.

根据路透数据,欧元兑美元EUR=一度跌至1.2514美元,即2010年7月以来的最低位,随后反弹至日高1.2619美元,因为部分投资者对空头部位进行获利了结.

欧元最新报1.2523美元,下跌0.5%.交易商称,选择权障碍在1.2500美元,据称更多停损单挂在1.2480美元.

汇丰首席外汇策略师Bob Lynch的确承认,欧元兑美元技术图表出现一些正面信号,预示短线将反弹.

"不过,即使类似的修正上涨走势出现,当前影响市场的一些因素,例如围绕欧元区的偏空人气以及人们对于该地区和全球成长愈发悲观,都表明它更可能成为卖出的机会,"Lynch称.

期权市场上,欧元兑美元跌至两年低位,令一个月价内隐含波动率EUR1MO=触及13.13%,为逾四个月最高,之后滑向12.15%.

与此同时,一个月期欧元/美元风险逆转指标EUR1MRR=GFI持续升势,至2.4%,接近上周一触及的多月高点.

切入位在1.3084美元的50日移动均线向下穿过当前切入位在1.3092美元的100日移动均线,技术图表形成"死亡交叉",对欧元而言可谓是偏空的技术面因素.技术分析师警告称,类似情况暗示汇价将进一步走弱.

不过交易商称,欧元兑瑞郎上涨,帮助部分遏制了欧元兑美元的跌势.

欧元/瑞郎EURCHF=稍早一度跳涨至1.2075瑞郎,为3月末以来最高.交易商称因市场传言瑞士政府准备对存款征税.截至纽约汇市午后盘中,欧元/瑞郎报1.2010瑞郎,日内持平.

欧元兑美元本周迄今已下跌2%,周三的欧盟领导人峰会未能指明如何应对欧债危机的道路,之后市场人气已然脆弱.

中长期投资大户、企业和宏观基金近几日加大卖出欧元的力度,因人们越发担心希腊可能会退出欧元区.本月希腊大选后无法组建政府,令该国面临破产边缘,并提高了风险蔓延的可能性,市场对于希腊退出的担忧情绪加重.

希腊将在6月17日再度进行选举.民调显示支持和反对该国国际救助条款的政党平分秋色,令市场不安.

**美元全面走强**

欧洲央行(ECB)数据显示,3月直接投资欧元区证券的资金录得354亿欧元净流出,暗示投资者开始避开该地区资产.

避险货币美元和日圆因此受益,欧元/日圆跌幅达0.3%,报99.66日圆,盘中一度跌至99.33日圆,为2月1日迄今最低.

美元兑瑞郎CHF=涨至15个月高位,报0.9595瑞郎.

美元兑日圆JPY=上涨0.2%,报79.59日圆,日高为76.56日圆,表明市场对日本央行总裁白川方明的讲话反应冷淡.他表示,该行决心维持超宽货币政策,但不会只为了打压日圆而放宽政策.

今日 上日 当日 今年以来 2011年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

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欧元/美元 EUR= 1.2535 1.2584 -0.39 -3.17 1.2945

美元/日圆 JPY= 79.56 79.44 +0.15 +3.41 76.94

欧元/日圆 EURJPY= 99.73 99.98 -0.25 +0.17 99.56

美元/瑞郎 CHF= 0.9578 0.9541 +0.39 +2.15 0.9376

英镑/美元 GBP= 1.5669 1.5686 -0.11 +0.86 1.5535

美元/加元 CAD= 1.0262 1.0246 +0.16 +0.68 1.0193

澳元/美元 AUD= 0.9765 0.9750 +0.15 -4.50 1.0225

欧元/瑞郎 EURCHF= 1.2008 1.2008 +0.00 -1.12 1.2144

欧元/英镑 EURGBP= 0.7997 0.8018 -0.26 -3.99 0.8329

新西兰元/美元 NZD= 0.7542 0.7500 +0.56 -3.11 0.7784

美元/挪威克朗 NOK= 6.0259 5.9854 +0.68 +0.82 5.9766

欧元/挪威克朗 EURNOK= 7.5525 7.5335 +0.25 -2.40 7.7379

美元/瑞典克朗 SEK= 7.1829 7.1603 +0.32 +4.28 6.8878

欧元/瑞典克朗 EURSEK= 9.0054 9.0146 -0.10 +1.03 8.9135

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附注:上日收市价是纽约汇市2030 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)

--编译 兰秀娟/洪曦;审校 母红

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