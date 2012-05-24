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亚洲 | 2012年 5月 25日 星期五 06:39 BJT

****澳新经济指标预测--5月25日-6月1日****

路透5月25日电---以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

---------------------------------5月21日当周----------------------------------

5月25日(五)

暂无重要数据

----------------------------------5月28日当周---------------------------------

5月27日(日)

2300 澳洲央行总裁在澳洲支付清算协会(Australian Payments Clearing Association)发表讲话

5月28日(一)

暂无重要数据

5月29日(二)

2245 新西兰建筑许可 4月 -- +19.8%

5月30日(三)

0130 澳洲建筑完工(较前季) 第一季 -- -4.6%

0130 澳洲零售销售(较前月) 4月 -- +0.9%

5月31日(四)

0100 新西兰NBNZ企业经济信心 5月 -- 35.8%

0130 澳洲建筑许可 4月 -- +7.4%

民间建筑许可 -- +3.9%

0130 澳洲资本支出(较前季) 第一季 -- -0.3%

工厂/机械资本支出(较前季) -- -2.1%

建筑资本支出(较前季) -- +0.9%

0130 澳洲民间信贷 5月 -- +0.4%

房屋信贷 -- +0.4%

2245 新西兰贸易条件指数(较前季) 第一季 -- -1.4%

6月1日(五)

暂无重要数据 (完)

--编译 徐文焰;审校 于春红

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