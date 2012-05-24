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亚洲 | 2012年 5月 25日 星期五 06:42 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--5月24日

以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 (SINA.O) 53.37 -1.35 -2.47 2220934

搜狐 (SOHU.O) 44.40 -0.44 -0.98 449102

网易 (NTES.O) 57.92 -1.78 -2.98 548942

百度 (BIDU.O) 118.26 -4.03 -3.30 4406164

亚信科技 ASIA.O 11.05 -0.16 -1.43 378891

侨兴环球电话 XING.O 0.00 +0.00 +0.00 0

台湾

台湾积体电路 (TSM.N) 13.96 -0.12 -0.85 1883218

联电 (UMC.N) 2.20 -0.01 -0.45 394132

日月光 (ASX.N) 4.63 -0.03 -0.64 158909

矽品精密 (SPIL.O) 4.97 -0.12 -2.36 1497519

和信超媒体 (GIGM.O) 1.12 +0.02 +1.82 25511

友达 (AUO.N) 3.94 +0.00 +0.00 175381

中华电信 (CHT.N) 30.62 +0.00 +0.00 72220

台湾国际航电 (GRMN.O) 43.72 -0.09 -0.21 732925

香港

中国移动 (CHL.N) 50.99 -1.69 -3.21 406379

中国联通 (CHU.N) 14.61 -0.32 -2.14 244644

中国电信 (CHA.N) 46.55 -0.34 -0.73 36349

中芯国际 (SMI.N) 2.00 -0.07 -3.38 104924

电讯盈科 (PCCWY.PK) 3.65 -0.06 -1.62 2961

(完)

--整理 郑茵

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