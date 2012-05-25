华为在欧洲起诉InterDigital收取过高专利费

国际油市：亚洲在岸柴油及航煤库存下滑，但仍位居高档
International Enterprise数据显示，2月15日止当周，在岸中质馏分油库存减少70.2万桶，至两周低点1,370.6万桶。
(本文由路透中文网编译提供)
路透布鲁塞尔5月24日电---世界第二大电信设备制造商华为要求欧盟反垄断部门介入其与无线通信科技公司InterDigital(IDCC.O)的纠纷，称后者试图向华为收取“剥削性”3G手机专利使用费。
华为未能与InterDigital达成协议后，周三向欧盟委员会投诉。
华为周四发表声明称：“华为……决定采取这一行动，是因为公司认为InterDigital所要求的许可费具有剥削性和歧视性，且违反了公平、合理、非歧视（FRAND）政策。”华为还称，InterDigital的做法也违反了欧盟反垄断规定。
“这些做法也将有损于欧洲消费者的利益，因为如果支付这些专利费，华为移动设备的成本将大幅上升，甚至会使消费者对通信科技的获取受到限制。”
据欧洲电信标准协会的政策，“标准要素”（standard-essential）的专利必须以公平合理的方式授权给任何公司。
InterDigital专利子公司总裁Lawrence Shay称：“InterDigital未见到本次起诉，所以我们无法就诉状中所提及的问题作具体回应。”（完）
--编译：张家伟 发稿：王燕焜
International Enterprise数据显示，2月15日止当周，在岸中质馏分油库存减少70.2万桶，至两周低点1,370.6万桶。
路透新加坡2月16日 - 亚洲石脑油裂解价差下跌2.90美元至每吨108.18美元，但此价格与一个月前相比高出11%，因供应仍吃紧但需求却强劲。
美洲 美国 联邦基金利率0.50%-0.75% 2016年12月14日升25基点 基本贴现率1.25% 2016年12月14日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率13.00% 2017年1月11日降75基点 亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375% 2016年6月30日降12.5基点 担保