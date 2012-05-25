华为在欧洲起诉InterDigital收取过高专利费

(本文由路透中文网编译提供)

路透布鲁塞尔5月24日电---世界第二大电信设备制造商华为要求欧盟反垄断部门介入其与无线通信科技公司InterDigital(IDCC.O)的纠纷，称后者试图向华为收取“剥削性”3G手机专利使用费。

华为未能与InterDigital达成协议后，周三向欧盟委员会投诉。

华为周四发表声明称：“华为……决定采取这一行动，是因为公司认为InterDigital所要求的许可费具有剥削性和歧视性，且违反了公平、合理、非歧视（FRAND）政策。”华为还称，InterDigital的做法也违反了欧盟反垄断规定。

“这些做法也将有损于欧洲消费者的利益，因为如果支付这些专利费，华为移动设备的成本将大幅上升，甚至会使消费者对通信科技的获取受到限制。”

据欧洲电信标准协会的政策，“标准要素”（standard-essential）的专利必须以公平合理的方式授权给任何公司。

InterDigital专利子公司总裁Lawrence Shay称：“InterDigital未见到本次起诉，所以我们无法就诉状中所提及的问题作具体回应。”（完）