一名美国士兵及两名中国人因非法走私枪支在美遭指控

(本文由路透中文网编译提供)

路透纽约5月24日电---美国联邦检方周四称，一名美国国民警卫队成员和两名中国公民因从纽约市向中国走私多批枪支遭起诉。

据布鲁克林美国联邦检察官办公室称，29岁的Joseph Debose是美国国民警卫队特别行动小组参谋军士，周日在北卡罗来纳州联邦特工的突击行动中被捕。Debose被捕时，携带一把口径为45毫米的手枪和12支其它枪支，他试图向海外非法销售这批武器。

美国检察官林奇（Loretta Lynch）在一份声明中称，Debose与两名中国籍男子林志福（音）和李立岚（音）合作，从美国非法走私枪支到中国。

控诉文件称，中国当地执法人员查获一批暗藏武器的麦克风箱子时，这起非法走私枪支的计划曝光。这批武器的序列号已被损毁，是从纽约皇后区运出，后来追查到是发货人是Debose。

Debose是北卡州居民，周三将在北卡州罗利市联邦法院出席庭审，届时将决定他是否需要前往布鲁克林接受非法交易枪支及协助对华出口枪支的指控。Debose的律师拒绝对此发表评论。

林志福和李立岚也被指控非法出口枪支。林志福周四在布鲁克林联邦法院被提审。李立岚已于5月2日被提审，进行了无罪辩护。记者暂未联系到二人的律师对此发表评论。

如果三人罪名成立，最高将面临20年的监禁。（完）