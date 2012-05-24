〔美国经济〕纽约联储总裁杜德利称,目前暂不需出台进一步宽松政策

芝加哥期市：CBOT大豆期货收涨，因触及六周低位后出现低吸买盘
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
* 经济只有持续增长,政策才能保持稳定
* 杜德利的看法更为乐观,但不能排除进一步宽松政策的可能
* 对于是否让卖短买长(扭转操作)在6月到期缄口不言
路透纽约5月24日电---美国纽约联邦储备银行总裁杜德利周四表示,美国联邦储备理事会(美联储,FED)目前不需出台进一步举措刺激经济复苏,因为当前的增长态势已经减少了经济中的"疲弱",包括在就业市场.
作为美联储主席贝南克的亲密盟友,杜德利表示对美国经济将持续复苏更有信心.他甚至概述了可能促使联储收紧超宽松政策立场,并降低资产负债规模的因素.
但他也指出,若经济状况趋于恶化,美联储不能排除采取进一步举措扶助经济的可能性,包括出台新一轮量化宽松政策.
"只要美国经济增速仍足以明显减少经济中的闲置资源,那么我认为推出进一步经济刺激举措的收益就不太可能超过所付出的代价."杜德利在外交关系协会表示.他在联储联邦公开市场委员会(FOMC)一直拥有投票权.
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
CBOT-3月小麦合约收跌6-3/4美分，报每蒲式耳4.31-1/4美元，盘中跌至2月9日以来最低的4.30美元。本周，该合约下跌9-3/4美分，或2.2%。
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收跌，3月合约触及两周半低位，因基金出脱多头头寸，以及出口销售低于预期。