〔美国经济〕纽约联储总裁杜德利称,目前暂不需出台进一步宽松政策

* 经济只有持续增长,政策才能保持稳定

* 杜德利的看法更为乐观,但不能排除进一步宽松政策的可能

* 对于是否让卖短买长(扭转操作)在6月到期缄口不言

路透纽约5月24日电---美国纽约联邦储备银行总裁杜德利周四表示,美国联邦储备理事会(美联储,FED)目前不需出台进一步举措刺激经济复苏,因为当前的增长态势已经减少了经济中的"疲弱",包括在就业市场.

作为美联储主席贝南克的亲密盟友,杜德利表示对美国经济将持续复苏更有信心.他甚至概述了可能促使联储收紧超宽松政策立场,并降低资产负债规模的因素.

但他也指出,若经济状况趋于恶化,美联储不能排除采取进一步举措扶助经济的可能性,包括出台新一轮量化宽松政策.