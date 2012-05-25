〔美国金融〕Facebook做市商因Nasdaq技术故障损失过亿,向后者提出索赔

标题新闻：在房屋开工数据公布后，亚特兰大联储料美国首季GDP增长年率为2.4%－GDP Now模型
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路透5月24日电---华尔街的四家主要做市商就Facebook(FB.O)首次公开发行(IPO)时出现的技术故障向Nasdaq(NDAQ.O)索赔很可能超过1亿美元,而且他们和其他交易商现在仍要解决数千起客户下单出现的问题.
上周五的技术故障导致Facebook的开盘时间推迟了30分钟,许多客户下单也被延迟,部分投资者和交易商在股价下跌时蒙受了巨大损失.目前Nasdaq面临投资者的起诉,经纪商也威胁要采取法律行动.
这四家做市商是Knight Capital(KCG.N)、Citadel Securities、瑞银UBSN.VX和花旗(C.N)的Automated Trading Desk,其中一家的高管表示,故障给他们造成的总亏损可能要超过1亿美元.
其中,Knight和Citadel的索赔金额都介于3,000万-3,500万美元之间,可能远高于Nasdaq为应对潜在索赔设立的1,300万美元基金.
Nasdaq还要面对Facebook可能转至其他交易所上市.
Facebook股价周四收涨3.2%,报33.03美元,较发行价低约5美元.
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路透2月16日 - 卡夫亨氏(KRAFT HEINZ)发布调整后获利超越预期，主要拜成本降低所赐。 卡夫亨氏盘初股价下跌1.9%，报89.35美元。(完) (编译 龚芳 审校 利棣儿)
路透2月16日 - 威瑞森通讯(Verizon Communications，威讯)与雅虎接近达成对收购协议的修改，对雅虎核心互联网业务的收购价格比最初达成的48.3亿美元下降2.5-3.5亿美元。