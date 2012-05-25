〔美国金融〕Facebook做市商因Nasdaq技术故障损失过亿,向后者提出索赔

路透5月24日电---华尔街的四家主要做市商就Facebook(FB.O)首次公开发行(IPO)时出现的技术故障向Nasdaq(NDAQ.O)索赔很可能超过1亿美元,而且他们和其他交易商现在仍要解决数千起客户下单出现的问题.

上周五的技术故障导致Facebook的开盘时间推迟了30分钟,许多客户下单也被延迟,部分投资者和交易商在股价下跌时蒙受了巨大损失.目前Nasdaq面临投资者的起诉,经纪商也威胁要采取法律行动.

这四家做市商是Knight Capital(KCG.N)、Citadel Securities、瑞银UBSN.VX和花旗(C.N)的Automated Trading Desk,其中一家的高管表示,故障给他们造成的总亏损可能要超过1亿美元.

其中,Knight和Citadel的索赔金额都介于3,000万-3,500万美元之间,可能远高于Nasdaq为应对潜在索赔设立的1,300万美元基金.

Nasdaq还要面对Facebook可能转至其他交易所上市.

Facebook股价周四收涨3.2%,报33.03美元,较发行价低约5美元.