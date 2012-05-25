薄瓜瓜从哈佛大学毕业

(本文由路透中文网编译提供)

路透波士顿5月24日电---薄瓜瓜周四从哈佛大学肯尼迪学院毕业。

在哈佛毕业典礼上，薄瓜瓜头戴黑色学位帽、身穿学位服上台领取毕业证书。他面带笑容，与来自世界各地的数百名学生一起参加了毕业典礼。

薄瓜瓜获得的是公共政策硕士学位。上台领取毕业证书后，他向观众席中的朋友们挥手致意。

路透在典礼结束后联系到了薄瓜瓜，但他不愿谈及今后的计划。

“我只想和我的同学在一起，好好享受这一天，”他略带英国口音说，然后与朋友拥抱、交谈。（完）