〔金砖国家〕5月24日股汇市收盘纵览

路透5月25日电---以下为"金砖国家(BRICS)"--中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月24日(周四)走势纵览.

MSCI新兴市场指数.MSCIEF收涨0.57%,报902.09点.

中国股市:沪综指周四收跌.稍早公布的汇丰5月中国PMI初值再度回落,且收缩幅度加剧,令市场承压;而希腊可能退出欧元区担忧亦继续压制风险资产.分析师表示,未来上市公司盈利不乐观,料大盘将持续调整,短线先看半年线(2,340点)支撑力度.沪综指.SSEC收报2,350.97点,跌12.46点或0.53%.今日上海A股成交额767亿元人民币,上交易日为848亿元.[.SSCN]

香港股市:创近五个月来的最低收位,此前一项对中国制造业的民间调查结果疲软,让惶惶不安的投资人持续在场边观望.恒生指数.HSI收低0.64%,至18,666.4点,此为1月6日以来最低收位.该指数今年以来的涨幅为1.3%.周四成交量较20日均量低10%.香港股市恒生国企指数.HSCE跌0.34%,报9,541.33点.该股指在过去16个日交易日有13日表现为收低,恒生指数则有14日收低.[.HKCN]

中国汇市:中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS创逾五个月来收盘新低.中间价受欧元疲软拖累弱势低开后,购汇力量积极,加之海外美元气势如虹,即期汇价呈单边走软之势,一举突破6.34阻力位.境内市场美元兑人民币一年期掉期USDCNY1Y=CFXS最新成交为升水255点,相当于市场认为一年后人民币兑美元将达到6.3702元. [CNY/CN][ID:nSB1567148]

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印度股市:主要股指涨1.7%,创下近两个月来最大百分比涨幅,汽油价格大幅上涨提振了印度石油天然气公司(ONGC)等石油类股,因这令人冀望柴油等其他燃料油价格也将上调.指标BSE指数.BSESN涨1.72%,报16,222.30点.[.BO][ID:nL4E8GO4U5]

印度汇市:印度卢比兑美元录得四个交易日来首次上涨,从当日稍早触及的纪录新低反弹,此前印度央行总裁没有排除将美元直接卖给石油进口商的可能性.印度卢比/美元收盘报55.65/66,当日稍早触及纪录低位56.40.[INR/] [ID:nL4E8GO73K]

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俄罗斯股市:指标RTS指数.IRTS收低0.46%,报1,281.46点.摩根士丹利资本国际(MSCI)俄罗斯指数.MIRU00000PUS收涨2.12%至682.05点.

俄罗斯汇市:卢布兑美元RUBUTSTN=MCX跌0.16%至31.7550;卢布兑欧元EURRUBTN=MCX下滑0.18%,报39.9400.

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巴西股市:收低,因有迹象显示,在担心欧债危机的同时,人们对于巴西经济增长放缓的忧虑迅速增大,但该股市稍后扳回部分跌幅,最终收于53,800点关键技术位之上.圣保罗交易所Bovespa指数.BVSP收低1%,报54,063点,为连续第三个交易日下跌.[ID:nL1E8GOE7W]

巴西汇市:巴西雷亚尔上涨,此前巴西央行采取行动以防范雷亚尔下跌,同时全球经济数据较差,且担心希腊可能退出欧元区,拖累了拉丁美洲其他市场下跌.雷亚尔兑美元BRBYBRL=涨0.49%,报2.0286雷亚尔.[ID:nL1E8GOK1F]

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南非股市:小幅收高,与国际市场走势相同,Harmony Gold(HARJ.J)等金矿类股涨幅居前,受金价走强以及抄底盘推升.Harmony劲扬6.4%至82.04兰特,因现货金价格XAU=结束三日跌势最高升至每盎司1,577.50美元.约翰内斯堡Top-40绩优股指数.JTOPI涨0.57%报29,137.84点.综合指数.JALSH涨0.48%,报33,046.13点.[.J][ID:nL5E8GO3PM]

南非汇市:南非兰特兑美元部分回吐稍早涨幅,走势与欧元有一定相似,因担忧欧洲经济成长前景,南非央行总裁Gill Marcus表示,欧洲问题将会冲击国内经济.兰特兑美元ZAR=D3在央行政策声明发布后走低,1652GMT报8.3735兰特.日内下跌0.1%,Marcus讲话前报8.3068.[ZAR/][ID:nL5E8GOF3F](完)