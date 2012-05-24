〔全球航运〕波罗的海乾散货运价指数下滑,因汇丰5月中国PMI初值再度回落

路透5月24日电---波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数.BADI周四下跌,因汇丰5月中国采购经理人指数(PMI)初值疲弱,且对大型货运船、巴拿马型和海岬型船运需求减少.

波罗的海乾散货运价指数下跌42点,或3.81%至1,058点.该指数衡量了铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用.

波罗的海海岬型船运价指数.BACI重挫5.32%,日均获利降低13.62%至6,847美元.这类船舶通常运输15万吨货物,如铁矿石和煤炭.

分析师表示,全球最大铁矿石和煤炭消费国--中国PMI初值不振,对船运业而言不是好兆头.

最新数据显示中国制造业活动在5月继续收缩,出口订单明显回落则显示外需依然令人担忧.汇丰(HSBC)周四公布名为"汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)预览"的5月初值数据再度回落,连续第七个月处在荣枯分水岭下方.[ID:nSB1566060]

"考虑到中国的数据至少是持续受抑,船运市场近期还将难以企稳,"RS Platou Commodity Markets分析师Rahul Kapoor在研究报告中表示.

波罗的海巴拿马型船运价指数.BPNI重挫4.72%,日均获利跌至9,010美元.(完)