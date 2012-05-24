〔全球航运〕波罗的海乾散货运价指数下滑,因汇丰5月中国PMI初值再度回落

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透5月24日电---波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数.BADI周四下跌,因汇丰5月中国采购经理人指数(PMI)初值疲弱,且对大型货运船、巴拿马型和海岬型船运需求减少.
波罗的海乾散货运价指数下跌42点,或3.81%至1,058点.该指数衡量了铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用.
波罗的海海岬型船运价指数.BACI重挫5.32%,日均获利降低13.62%至6,847美元.这类船舶通常运输15万吨货物,如铁矿石和煤炭.
分析师表示,全球最大铁矿石和煤炭消费国--中国PMI初值不振,对船运业而言不是好兆头.
最新数据显示中国制造业活动在5月继续收缩,出口订单明显回落则显示外需依然令人担忧.汇丰(HSBC)周四公布名为"汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)预览"的5月初值数据再度回落,连续第七个月处在荣枯分水岭下方.[ID:nSB1566060]
"考虑到中国的数据至少是持续受抑,船运市场近期还将难以企稳,"RS Platou Commodity Markets分析师Rahul Kapoor在研究报告中表示.
波罗的海巴拿马型船运价指数.BPNI重挫4.72%,日均获利跌至9,010美元.(完)
--编译 石冠兰; 审校 张荻
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。