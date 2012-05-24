《美债周五展望》公债价格长周末前下跌,七年期公债标售需求良好

(配合美债收盘与美债展望原文当日两稿合并,重发本文但内容未有调整)

路透纽约5月24日电---美国公债价格周四下跌,稍早进行的七年期公债标售得到良好需求,且交易商为长周末假期前周五交易时间缩短作准备.

在美国阵亡将士纪念日长周末前,周五美国公债市场于1800GMT提早收市.

周四财政部标售290亿美元七年期公债,为本周总计990亿美元公债标售的最后一部份.

"七年期公债标售顺利完成,"Stone & McCarthy Research Associates市场分析师John Canavan说.

最近公债上涨,因忧虑欧洲情势,以及市场更多押注美联储卖短买长操作下月结束后将推出新一轮公债购买计划.

七年期公债US7YT=RR尾盘跌2/32,收益率(殖利率)报1.176%.七年期公债是对美联储推出更多量化宽松政策臆测反应最敏感的公债券种之一,因七年期公债从美联储公债购买计划中得益.

纽约联邦储备银行总裁杜德利周四表示,美联储不需要推出更多货币宽松政策,但如果美国经济转差,美联储不排除出台更多量化宽松的可能性.

近几个月美国经济数据走弱,因失业率居高不下,全球经济状况恶化.周四数据也不例外,其中包括初请失业金人数及耐久财订单.

美国劳工部公布,5月19日当周美国初请失业金人数为37.0万人,符合路透预估,初请失业金人数四周均值为37.0万人.5月12日当周续请失业金人数为326万人.美国商务部公布,4月耐久财(耐用品)订单增长0.2%,预估为增长0.5%.扣除运输的耐久财订单下滑0.6%,扣除国防的耐久财订单增长1.2%.[US-ECI-CMN]

一份重要的商业调查周四显示,欧元区民间部门5月进一步萎缩,进入萧条状态,因新订单减少,迫使企业降低未完成订单并精简人力.欧元区5月Markit综合PMI初值降至45.9,为2009年6月以来最低.4月终值为46.7."这项调查大致符合第二季欧元区国内生产总值(GDP)至少将下跌0.5%,二线国家愈发急遽的下滑态势也影响到了法国和德国,"Markit首席分析师Chris Williamson说.[ID:nSB1566274]

对希腊可能退出欧元区所造成影响的忧虑导致指标10年期美债US10YT=RR收益率和其至少60年最低位相差不足10个基点.

指标10年期美债跌7/32,收益率报1.76%.上周,该收益率低见1.69%,和去年9月触及的至少60年最低位1.67%仅高2个基点.

瑞信驻纽约的利率策略师Ira Jersey说,10年期美债在狭窄区间交投,且在1.78%附近有温和的技术支持,在约1.70%区域买盘似乎枯竭.

"似乎陷入区间交投,直至有刺激因素推动市场脱离交投区间,"他说.

这些刺激因素可能是欧元区的消息或将在6月1日公布的美国5月非农就业报告.

周五美国没有很多经济数据出炉,将公布的是汤森路透/密西根大学美国5月消费者信心指数终值.(完)

--编译 利棣儿;审校 母红

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