美国与加拿大经济指标预测--5月25日-6月1日****

芝加哥期市：CBOT大豆期货收涨，因触及六周低位后出现低吸买盘
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
路透5月25日电---以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
----------------------------------5月21日当周--------------------------------
5月25日(五)
1355 美国路透/密西根大学消费者信心指数 5月终值 77.8 77.8
现况指数 87.1 87.3
预期指数 71.5 71.7
1430 美国经济周期研究所(ECRI)一周领先指标 5月18日当周 -- 124.5
----------------------------------5月28日当周--------------------------------
5月28日(一)
市场和政府适逢假期休市,无重要经济数据公布.
5月29日(二)
1230 美国芝加哥联邦储备银行中西部制造业指数 4月 -- 92.2
1300 美国标普/Case-Shiller房价指数(较上年同期) 3月 -2.9% -3.5%
经季节调整房价指数(较前月) 持平 +0.2%
未经季节调整房价指数(较前月) -0.2% -0.8%
1400 美国经济谘商会消费者信心指数 5月 70.0 69.2
1430 美国达拉斯联邦储备银行制造业指数 5月 -- 负3.4
5月30日(三)
1100 美国抵押贷款指数 5月25日当周 -- 804.9
再融资指数 -- 4,456.4
1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 5月26日当周 -- -1.7%
1230 加拿大生产者物价指数(PPI)(较上年同期) 4月 -- +0.2%
(较前月) -- +0.9%
1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 5月26日当周 -- +2.7%
1400 美国成屋待完成销售(较前月) 4月 +0.5% +4.1%
1430 美国达拉斯联邦储备银行服务业营收指数 5月 -- 12.6
5月31日(四)
0400 美国ICSC同店销售(较上年同期) 5月 -- +0.6%
1130 Challenger美国企业计划裁员人数 5月 -- 40,559
1215 美国ADP民间就业岗位(万个) 4月 增加13.8 增加11.9
1230 美国企业获利 第一季 -- +1.1%
1230 加拿大经常帐(亿加元) 第一季 -- 赤字103.3
1230 美国实质国内生产总值(GDP)环比年率 第一季修正值 +2.0% +2.2%
GDP隐性平减指数 +1.5% +1.5%
最终销售 +1.6% +1.6%
个人消费支出(PCE)物价指数 -- +2.4%
核心PCE物价指数 +2.1% +2.1%
1230 美国一周初请失业金人数(万人) 5月26日当周 -- 37.0
初请失业金人数四周均值(万人) -- 37.0
续请失业金人数(万人) 5月19日当周 -- 32.6
1345 美国芝加哥采购经理人指数(PMI) 5月 56.0 56.2
6月1日(五)
1230 美国非农就业岗位(万个) 5月 增加15 增加11.5
制造业就业岗位(万个) 增加1.5 增加1.6
民间就业岗位(万个) 增加16 增加13
失业率 8.1% 8.1%
平均时薪 +0.2% 持平
平均工时 34.5 34.5
1230 美国个人所得 4月 +0.3% +0.4%
个人支出 +0.3% +0.3%
个人消费支出(PCE)物价指数(较前月) -- +0.2%
(较上年同期) -- +2.1%
核心PCE物价指数(较前月) +0.2% +0.2%
(较上年同期) -- +2.0%
实质个人支出 -- +0.1%
1230 加拿大GDP(较上月) 3月 -- -0.2%
1230 加拿大GDP(较上季) 第一季 -- +0.4%
(较上季环比年率) -- +1.8%
1330 加拿大RBC制造业PMI 5月 -- 53.30
1400 美国建筑支出 4月 +0.4% +0.1%
1400 美国供应管理协会(ISM)制造业指数 5月 54.1 54.8
物价分项指数 58.0 61.0
1430 美国ECRI一周领先指标 5月25日当周 -- --
-- 美国达拉斯联邦储备银行PCE截尾均值(较前月)4月 -- +2.0%
-- 美国国内汽车总销量年率(万辆) 5月 1,450 1,437.1 (完)
--编译 艾茂林;审校 于春红
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
CBOT-3月小麦合约收跌6-3/4美分，报每蒲式耳4.31-1/4美元，盘中跌至2月9日以来最低的4.30美元。本周，该合约下跌9-3/4美分，或2.2%。
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收跌，3月合约触及两周半低位，因基金出脱多头头寸，以及出口销售低于预期。