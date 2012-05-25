《中国报摘》--金融时报5月25日

国际油市：亚洲在岸柴油及航煤库存下滑，但仍位居高档
International Enterprise数据显示，2月15日止当周，在岸中质馏分油库存减少70.2万桶，至两周低点1,370.6万桶。
* 头版头条:
--中国央行行长周小川在温州金融综合改革部际协调会议上表示,温州金融综合改革需要本着为实体经济服务,解决温州经济金融突出问题的态度,进一步解放思想,增强信心,减少管制,鼓励民营,支持创新,大胆探索.
* 其他:
--上海市经济信息化委与12家银行签署合作备忘录,从2012年起这12家银行将连续三年滚动提供总额为6,600亿元人民币的信贷资金,支持上海十大产业发展.
--全球保险巨头德国慕尼黑再保险集团称,中国有望于2015年成为世界第三大保险市场,但与之相对的是专业人才,特别是精算人稀缺.(完)
--整理 张胜男; 审校 林高丽
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International Enterprise数据显示，2月15日止当周，在岸中质馏分油库存减少70.2万桶，至两周低点1,370.6万桶。
路透新加坡2月16日 - 亚洲石脑油裂解价差下跌2.90美元至每吨108.18美元，但此价格与一个月前相比高出11%，因供应仍吃紧但需求却强劲。
美洲 美国 联邦基金利率0.50%-0.75% 2016年12月14日升25基点 基本贴现率1.25% 2016年12月14日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率13.00% 2017年1月11日降75基点 亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375% 2016年6月30日降12.5基点 担保