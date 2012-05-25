《中国报摘》--金融时报5月25日

* 头版头条:

--中国央行行长周小川在温州金融综合改革部际协调会议上表示,温州金融综合改革需要本着为实体经济服务,解决温州经济金融突出问题的态度,进一步解放思想,增强信心,减少管制,鼓励民营,支持创新,大胆探索.

* 其他:

--上海市经济信息化委与12家银行签署合作备忘录,从2012年起这12家银行将连续三年滚动提供总额为6,600亿元人民币的信贷资金,支持上海十大产业发展.

--全球保险巨头德国慕尼黑再保险集团称,中国有望于2015年成为世界第三大保险市场,但与之相对的是专业人才,特别是精算人稀缺.(完)

--整理 张胜男; 审校 林高丽

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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