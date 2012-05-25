零部件存缺陷,日产将召回近20万辆Caranvan等车型

国际油市：亚洲在岸柴油及航煤库存下滑，但仍位居高档
International Enterprise数据显示，2月15日止当周，在岸中质馏分油库存减少70.2万桶，至两周低点1,370.6万桶。
(本文由路透中文网编译提供)
路透东京5月24日电---日本国土交通省周四文件显示，日产汽车(7201.T)将召回194,434辆Caranvan及向五十铃供应销售的Como车型，原因是上述车型存在零部件缺陷。
日产公司文件称，在2001年5月至2011年7月间生产的上述车型，轴承系统、离合器及线缆方面可能存在问题。
日产称，已收到237份相关报告，但目前需召回车辆并未造成事故。（完）
编译：黎黎 发稿：张家伟
International Enterprise数据显示，2月15日止当周，在岸中质馏分油库存减少70.2万桶，至两周低点1,370.6万桶。
路透新加坡2月16日 - 亚洲石脑油裂解价差下跌2.90美元至每吨108.18美元，但此价格与一个月前相比高出11%，因供应仍吃紧但需求却强劲。
美洲 美国 联邦基金利率0.50%-0.75% 2016年12月14日升25基点 基本贴现率1.25% 2016年12月14日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率13.00% 2017年1月11日降75基点 亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375% 2016年6月30日降12.5基点 担保