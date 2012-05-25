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亚洲 | 2012年 5月 25日 星期五 09:55 BJT

零部件存缺陷,日产将召回近20万辆Caranvan等车型

(本文由路透中文网编译提供)

路透东京5月24日电---日本国土交通省周四文件显示，日产汽车(7201.T)将召回194,434辆Caranvan及向五十铃供应销售的Como车型，原因是上述车型存在零部件缺陷。

日产公司文件称，在2001年5月至2011年7月间生产的上述车型，轴承系统、离合器及线缆方面可能存在问题。

日产称，已收到237份相关报告，但目前需召回车辆并未造成事故。（完）

编译：黎黎 发稿：张家伟

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