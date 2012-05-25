〔中港个股〕上海医药实际控制人增持457.67万股H股,未来有意进一步增持

路透上海5月25日电---被中国媒体指正接受证监会调查的上海医药(601607.SS)(2607.HK)周五再次刊登公告,否认正接受调查,而且公司实际控制人上实集团周四已入场护盘,增持457.67万股H股,并称未来有意进一步增持.

公告显示,上实集团附属公司周四增持457.67万股,占总股本的0.17%,增持平均价格约为8.93港元/股.增持后,上实集团及其一致行动人共持有上海医药35.48%股权.

公告称,上实等一致行动人有计划在未来12个月内以自身名义继续增持上海医药股份,累计增持比例不超过公司已发行总股份的2%(含本次已增持的股份).

上海医药同时澄清称,仍有个别媒体和相关个人在散布上海医药被监管机构调查的不实传闻,公司再次澄清,截至目前,公司未收到中国证监会和香港联交所就上海医药财务或其他事宜展开任何口头或书面调查的通知.

周三21世纪经济报 道称上海医药涉嫌财务造假,被证监部门调查,当天公司H股大跌24.34%,A股跌停.尽管周四公司澄清,但公司股价依旧未有起色,A股和H股收跌0.74%和0.11%.(完)