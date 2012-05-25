《全球主要国家债券发行预告》--5月25日-6月1日

国际油市：亚洲在岸柴油及航煤库存下滑，但仍位居高档
International Enterprise数据显示，2月15日止当周，在岸中质馏分油库存减少70.2万桶，至两周低点1,370.6万桶。
路透5月25日电---以下为未来一周全球主要国家债券发行预告,除特别说明外均为GMT时间.
日期 时间 国家 规模 发行细节
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5/25 英国 标售国库券
5/25 加拿大 28亿加元 2012年6月7日到期的国库券
5/28 意大利 标售零息/BTPei债券
5/28 英国 票息0.375%,2062年到期的通膨保值债券
5/29 意大利 2012年11月30日到期的六个月期BOT债券
5/29 0130 日本 两年期公债
5/29 1530 美国 13周和26周期国库券
5/29 法国 BTF国库券
5/30 加拿大 30年期公债
5/30 1530 美国 四周期和52周期国库券
5/30 意大利 中长期债券标售
5/31 0120 日本 三个月期贴现国库券
6/1 英国 标售国库券
6/1 0130 日本 流动性供给标售
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 肖群英;审校 张若琪
International Enterprise数据显示，2月15日止当周，在岸中质馏分油库存减少70.2万桶，至两周低点1,370.6万桶。
路透新加坡2月16日 - 亚洲石脑油裂解价差下跌2.90美元至每吨108.18美元，但此价格与一个月前相比高出11%，因供应仍吃紧但需求却强劲。
美洲 美国 联邦基金利率0.50%-0.75% 2016年12月14日升25基点 基本贴现率1.25% 2016年12月14日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率13.00% 2017年1月11日降75基点 亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375% 2016年6月30日降12.5基点 担保