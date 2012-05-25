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亚洲 | 2012年 5月 25日 星期五 08:26 BJT

《全球主要国家债券发行预告》--5月25日-6月1日

路透5月25日电---以下为未来一周全球主要国家债券发行预告,除特别说明外均为GMT时间.

日期 时间 国家 规模 发行细节

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5/25 英国 标售国库券

5/25 加拿大 28亿加元 2012年6月7日到期的国库券

5/28 意大利 标售零息/BTPei债券

5/28 英国 票息0.375%,2062年到期的通膨保值债券

5/29 意大利 2012年11月30日到期的六个月期BOT债券

5/29 0130 日本 两年期公债

5/29 1530 美国 13周和26周期国库券

5/29 法国 BTF国库券

5/30 加拿大 30年期公债

5/30 1530 美国 四周期和52周期国库券

5/30 意大利 中长期债券标售

5/31 0120 日本 三个月期贴现国库券

6/1 英国 标售国库券

6/1 0130 日本 流动性供给标售

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 肖群英;审校 张若琪

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