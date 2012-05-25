日本东京电力称福岛核灾释放的辐射量远超最初估算

国际油市：亚洲在岸柴油及航煤库存下滑，但仍位居高档
International Enterprise数据显示，2月15日止当周，在岸中质馏分油库存减少70.2万桶，至两周低点1,370.6万桶。
(本文由路透中文网编译提供)
路透东京5月24日电---日本东京电力(9501.T)周四发布的一份报告称，福岛核灾发生后最初几天释放的辐射量，几乎是日本安全监管机构当初估算量的2.5倍。
东电称，据其在过去一年中进行的分析，事故发生后最初三周释放的辐射量，约是1986年切尔诺贝利核灾的六分之一。
该公司发言人松本纯一（Junichi Matsumoto）在记者会上称：“如果当时有这些信息，我们就可以将其用在疏散规划中。”
由于最接近福岛核电站的辐射传感器在去年3月11日的地震和海啸中遭到破坏，东电的估算是基于其他监测点和日本政府机构收集的数据。
东电估算，福岛核电站三个反应堆发生的熔毁事故，在去年3月期间向空气中释放的辐射物质约为90万太贝克（TBq），是日本原子力安全保安院去年4月最初估算值的2.5倍，较政府安全机构的最高估算高出17%左右。
东电在报告中称，这一估算所基于的测量手段还显示，核灾释放的碘-131的含量，比之前估计的高出三倍。
报告补充说，逾99%的辐射物是在核灾发生后的最初三周释放的。（完）
--编译：侯雪苹 发稿：张家伟
International Enterprise数据显示，2月15日止当周，在岸中质馏分油库存减少70.2万桶，至两周低点1,370.6万桶。
路透新加坡2月16日 - 亚洲石脑油裂解价差下跌2.90美元至每吨108.18美元，但此价格与一个月前相比高出11%，因供应仍吃紧但需求却强劲。
美洲 美国 联邦基金利率0.50%-0.75% 2016年12月14日升25基点 基本贴现率1.25% 2016年12月14日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率13.00% 2017年1月11日降75基点 亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375% 2016年6月30日降12.5基点 担保