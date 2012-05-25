〔中国债市〕证券业协会明确券商承销私募债资格条件,分类评价需B类及以上

路透上海5月25日电---中国证券业协会周四明确证券公司承销中小企业私募债的资格条件,要求必须满足分类评价B类及以上、净资本不低于10亿元人民币等七项条件.

刊登在协会网站(here)的通知称,证券业协会将负责组织对证券公司试点实施方案进行专业评价.通过专业评价后,证券公司方可开展私募债券承销业务.

公告并显示,开展中小企业私募债券承销业务还需满足的条件包括已经具备债券承销资格、各项风控指标符合规定、最近一年无重大违法违规行为、未被证监会立案稽查或受到行政处罚、已制定开展私募债承销业务试点实施方案和健全的业务规则等.

为拓宽中小微型企业融资渠道,中国沪深两大证券交易所周二发布公告,正式启动中小企业私募债业务试点工作,规定发行人暂不包括房地产企业和金融企业,发行利率不得超过同期银行贷款基准利率的三倍.[ID:nSB1562690]

上海证券报周四援引上海证券交易所总经理助理夏建亭表示,该所将在6月1日起开始接受中小企业私募债备案发行材料,目前暂选择北京、上海、天津、浙江、江苏、广东等六省市作为试点.(完)