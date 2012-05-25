《中国报摘》--中国证券报5月25日

* 头版头条:

--中国东诚生化(002675.SZ)等三家公司今日在中小企业板上市.从这批公司开始,上市公司首次公开发行网下配售股份比例增加,且没有强制的锁定期,公开发行股份在上市首日可全部流通.

* 其他:

--随着铁路债券存量规模已触及净资产40%的"红线",消息人士透露,铁道部已向国家有关部门反映此问题,希望能突破40%的红线约束.目前发改委、财政部等部门正对此进行研究.

--据了解,社保基金已向新设立的投资组合拨付百亿元资金,并已开始建仓,周期约一个月.低估值、具备长线投资价值的蓝筹股成为主要投资方向.此后,社保基金还将有百亿元新资金继续拨付给上述投资组合.

--上海期货交易所燃料油期货24日首度出现零成交,这在中国期货市场十分罕见.业内人士分析,活跃度下降主要是因为现货市场的骤然萎缩以及期货品种的"大合约"改革.

--上海医药(601607.SS)(2607.HK)公告称,公司获控股股东上实集团增持H股457.67万股,占公司已发行A股和H股的0.17%,增持平均价格约为8.93港元/股.

--业内权威人士透露,财政部已制定了节能空调推广实施细则,补贴范围包括定速空调一级能效产品和变频空调一级、二级产品,并确立了"超高效产品设立较高补贴标准"的原则,每台超高能效空调的补贴额度有可能接近1,000元人民币.(完)

--整理 刘昕; 审校 乔艳红

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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