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亚洲 | 2012年 5月 25日 星期五 08:27 BJT

〔日本股市〕日经指数盘初上涨,但本周仍可能录得跌幅

路透东京5月25日电---日股日经指数周五盘初上涨,得益于投资者买入此前挫跌的股票,但这不足以避免本周下跌,日本股市恐将录得20年来最大的单周跌幅.

日经指数.N225盘初升0.4%,至8,598.40点.东证股价指数.TOPX亦上涨0.4%,至725.15点.(完)

--编译 肖群英;审校 于春红

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