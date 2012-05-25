〔路透调查〕部分分析师预计2013年布兰特原油期货均价将低于100美元

国际油市：亚洲在岸柴油及航煤库存下滑，但仍位居高档
International Enterprise数据显示，2月15日止当周，在岸中质馏分油库存减少70.2万桶，至两周低点1,370.6万桶。
路透5月24日电---更多分析师预计明年布兰特原油期货均价将低于每桶100美元,因欧债危机、中国经济放缓及伊朗核危机有可能解决,均为油价带来向下压力.
路透对37位分析师的月度调查中,预计2012年布兰特原油期货LCOc1均价将为每桶115.10美元,较4月调查时低2.20美元,这是去年以来最大环比跌幅.
2013年布兰特原油均价料为每桶113.20美元,亦较4月调查时下降2.20美元.在油价从4月初的125美元降至目前的略高于105美元后,三分之一的分析师已调降了他们的预估值.
五位分析师目前预计明年平均油价将低于100美元,尽管仍为少数,但较上月调查时多出三位持此观点的分析师.
"欧债危机似乎将进入更加危险的新阶段,可能不仅涉及欧元区二线国家主权债违约,而且有可能一个或更多国家同时退出货币联盟,"Capital Economics分析师Julian Jessop称.
Jessop补充称,油价下次大跌的另一个推动因素可能是对伊朗减轻制裁.路透调查中Capital Economics给出的预估值最低,预计2012年布兰特原油均价将为104美元,2013和2014年分别为85和80美元.
今年迄今布兰特平均油价为117.60美元.
四分之一的受访者仍预计2012年布兰特油价将处于或高于每桶120美元,几乎一半的受访者预计明年处于或高于120美元.
巴克莱分析师Paul Horsnell和Amrita Sen称,"欧债危机以及中国经济数据更加疲弱,短期内可能严重缓和油价升势,尽管尚未成为事实,但在我们看来,这预示着油价的持续快速下跌,"
Global Risk Management的分析师Thorbjoern Bak Jensen称,"考虑到全球各央行采取行动以刺激经济增长,即使中东紧张情势缓解,但随着通胀开始上升,油价仍有很大可能上涨."
路透调查显示,美国原油期货CLc1均价将为每桶103.10美元,较4月调查后结果105.60低2.50美元.(完)
--编译 于春红;审校 孙茉莉
International Enterprise数据显示，2月15日止当周，在岸中质馏分油库存减少70.2万桶，至两周低点1,370.6万桶。
路透新加坡2月16日 - 亚洲石脑油裂解价差下跌2.90美元至每吨108.18美元，但此价格与一个月前相比高出11%，因供应仍吃紧但需求却强劲。
美洲 美国 联邦基金利率0.50%-0.75% 2016年12月14日升25基点 基本贴现率1.25% 2016年12月14日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率13.00% 2017年1月11日降75基点 亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375% 2016年6月30日降12.5基点 担保