〔路透调查〕部分分析师预计2013年布兰特原油期货均价将低于100美元

路透5月24日电---更多分析师预计明年布兰特原油期货均价将低于每桶100美元,因欧债危机、中国经济放缓及伊朗核危机有可能解决,均为油价带来向下压力.

路透对37位分析师的月度调查中,预计2012年布兰特原油期货LCOc1均价将为每桶115.10美元,较4月调查时低2.20美元,这是去年以来最大环比跌幅.

2013年布兰特原油均价料为每桶113.20美元,亦较4月调查时下降2.20美元.在油价从4月初的125美元降至目前的略高于105美元后,三分之一的分析师已调降了他们的预估值.

五位分析师目前预计明年平均油价将低于100美元,尽管仍为少数,但较上月调查时多出三位持此观点的分析师.

"欧债危机似乎将进入更加危险的新阶段,可能不仅涉及欧元区二线国家主权债违约,而且有可能一个或更多国家同时退出货币联盟,"Capital Economics分析师Julian Jessop称.

Jessop补充称,油价下次大跌的另一个推动因素可能是对伊朗减轻制裁.路透调查中Capital Economics给出的预估值最低,预计2012年布兰特原油均价将为104美元,2013和2014年分别为85和80美元.

今年迄今布兰特平均油价为117.60美元.

四分之一的受访者仍预计2012年布兰特油价将处于或高于每桶120美元,几乎一半的受访者预计明年处于或高于120美元.

巴克莱分析师Paul Horsnell和Amrita Sen称,"欧债危机以及中国经济数据更加疲弱,短期内可能严重缓和油价升势,尽管尚未成为事实,但在我们看来,这预示着油价的持续快速下跌,"

Global Risk Management的分析师Thorbjoern Bak Jensen称,"考虑到全球各央行采取行动以刺激经济增长,即使中东紧张情势缓解,但随着通胀开始上升,油价仍有很大可能上涨."

路透调查显示,美国原油期货CLc1均价将为每桶103.10美元,较4月调查后结果105.60低2.50美元.(完)