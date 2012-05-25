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亚洲 | 2012年 5月 25日 星期五 08:45 BJT

〔中国税收〕合伙企业对外投资所得按"先分后税"原则征税--报载

路透上海5月25日电---上海证券报周五报导称,中国国家税务总局近日明确,合伙企业对外投资所得应按"先分后税"的征税原则,对以合伙企业名义取得的股票转让所得,应按照个体工商户的生产经营所得项目征收个人所得税.

国税总局并明确,个人独资企业和合伙企业对外投资分回的利息或者股息、红利,不并入企业的收入,而应单独作为投资者个人取得的利息、股息、红利所得,按相应科目计算缴纳个人所得税.

另外,此前市场传闻的"PE股权转让收入拟按35%税率征收"并不准确.报导指根据规定,只有超过10万元的部分才按照最高档次税率征收.(完)

--发稿 周晓峰; 审校 乔艳红

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