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亚洲 | 2012年 5月 25日 星期五 08:57 BJT

〔芝加哥期市〕美国玉米期货反弹,部分收复出口减缓引发的上日跌幅

美国农业部(USDA)公布出口销售周报之后,玉米期货价格下跌,该报告的数据逊于预期.这是芝加哥商业交易所(CME)谷物市场交易时段延长至21个小时之后,在交易时段公布的首个报告.

USDA报告显示,5月17日当周新作和旧作玉米总共出口销售48.21万吨,低于预估的100万-120万吨.[ID:nSB1567430]

不过有迹象显示,出口市场竞争加剧.欧洲的交易商称,一些以色列民间买家从巴西购买了超过2.5万吨的玉米.

交易方面的消息人士称,大宗商品基金周四估计净卖出1.7万口CBOT玉米期货合约.(完)

--编译 肖群英/李春喜;审校 徐文焰/张涛

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