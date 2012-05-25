叙利亚双方均严重践踏人权--联合国

(本文由路透中文网编译提供)

记者 Stephanie Nebehay/Mariam Karouny

路透日内瓦/贝鲁特5月24日电---联合国周四发布调查结果称，叙利亚冲突双方均严重践踏人权：政府部队在民宅中处决整个家庭，反抗力量则折磨并杀害士兵及政府支持者。

联合国对长达14个月的叙冲突进行调查，称叙政府部队定期拟定通缉犯及其家人名单，然后封锁某个村庄或居民区并发动袭击。

联合国报告谈及叙利亚自由军(Free Syrian Army)领袖的家属时称："一家人在家中被处决，他们往往是反政府人士的家属，例如Riad al-Asaad上校的家人。"

联合国称，叙利亚反抗力量处决或折磨士兵及政府支持者。叙利亚未允许联合国调查员入境，因此该调查主要基于对受害者及目击者的采访。

尽管联合国调停叙双方达成4月12日停火协议，旨在结束叙利亚血腥冲突，但暴力活动仍很猖獗。

反抗力量活动人士称，周四部分地区发生冲突。位于英国的叙利亚人权观察组织(Syrian Observatory for Human Rights)称，在北部伊德利卜省(Idlib)冲突中，叙部队将四人从其家中带走处决，并杀害另外四人。

该组织称，一名女子及其四个孩子两天前在哈马市附近失踪，随后发现死亡；在大马士革、代尔祖尔(Deir al-Zor)、霍姆市及伊德利卜省冲突中，至少六名士兵丧生。

上述数字尚未得到叙利亚独立机构的确认，叙利亚限制记者接触叙冲突。

叙总统阿萨德在大马士革对到访的伊朗电信部长Reza Taqipour称，叙利亚将从动乱中恢复。(完)