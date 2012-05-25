叙利亚双方均严重践踏人权--联合国

国际油市：亚洲在岸柴油及航煤库存下滑，但仍位居高档
International Enterprise数据显示，2月15日止当周，在岸中质馏分油库存减少70.2万桶，至两周低点1,370.6万桶。
(本文由路透中文网编译提供)
记者 Stephanie Nebehay/Mariam Karouny
路透日内瓦/贝鲁特5月24日电---联合国周四发布调查结果称，叙利亚冲突双方均严重践踏人权：政府部队在民宅中处决整个家庭，反抗力量则折磨并杀害士兵及政府支持者。
联合国对长达14个月的叙冲突进行调查，称叙政府部队定期拟定通缉犯及其家人名单，然后封锁某个村庄或居民区并发动袭击。
联合国报告谈及叙利亚自由军(Free Syrian Army)领袖的家属时称："一家人在家中被处决，他们往往是反政府人士的家属，例如Riad al-Asaad上校的家人。"
联合国称，叙利亚反抗力量处决或折磨士兵及政府支持者。叙利亚未允许联合国调查员入境，因此该调查主要基于对受害者及目击者的采访。
尽管联合国调停叙双方达成4月12日停火协议，旨在结束叙利亚血腥冲突，但暴力活动仍很猖獗。
反抗力量活动人士称，周四部分地区发生冲突。位于英国的叙利亚人权观察组织(Syrian Observatory for Human Rights)称，在北部伊德利卜省(Idlib)冲突中，叙部队将四人从其家中带走处决，并杀害另外四人。
该组织称，一名女子及其四个孩子两天前在哈马市附近失踪，随后发现死亡；在大马士革、代尔祖尔(Deir al-Zor)、霍姆市及伊德利卜省冲突中，至少六名士兵丧生。
上述数字尚未得到叙利亚独立机构的确认，叙利亚限制记者接触叙冲突。
叙总统阿萨德在大马士革对到访的伊朗电信部长Reza Taqipour称，叙利亚将从动乱中恢复。(完)
--编译：黎黎 发稿：王燕焜
International Enterprise数据显示，2月15日止当周，在岸中质馏分油库存减少70.2万桶，至两周低点1,370.6万桶。
路透新加坡2月16日 - 亚洲石脑油裂解价差下跌2.90美元至每吨108.18美元，但此价格与一个月前相比高出11%，因供应仍吃紧但需求却强劲。
美洲 美国 联邦基金利率0.50%-0.75% 2016年12月14日升25基点 基本贴现率1.25% 2016年12月14日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率13.00% 2017年1月11日降75基点 亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375% 2016年6月30日降12.5基点 担保