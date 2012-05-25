《新兴市场重要经济事件预告》--5月25日-6月1日

国际油市：亚洲在岸柴油及航煤库存下滑，但仍位居高档
International Enterprise数据显示，2月15日止当周，在岸中质馏分油库存减少70.2万桶，至两周低点1,370.6万桶。
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5月25日(五)
哥本哈根--欧盟非正式贸易政策委员会会议.
巴黎--第四届拉丁美洲及加勒比海国际经济论坛.
5月26日(六)
印度孟买--印度央行副总裁H.R. Khan参加国家农业和农村发展银行(NABARD)委员会会议(0530).
5月28日(一)
坦桑尼亚阿鲁沙--非洲开发银行(AfDB)年会(至6月1日),并发表2012年非洲经济展望报告.
布加勒斯特--罗马尼亚央行发布月报最终版本.
耶路撒冷--以色列央行宣布利率决定.
布拉格--捷克央行发布银行业压力测试报告更新版.
波哥大--哥伦比亚央行议息会议.
罗安达--安哥拉央行货币政策委员会会议.
5月29日(二)
香港--金融稳定委员会(FSB)举行全体会议(至5月30日).
伦敦--国际能源署(IEA)发布世界能源展望特别报告,主题为支撑潜在"天然气黄金时代"所需"黄金规则".
安卡拉--土耳其央行举行货币政策委员会会议.
布达佩斯--匈牙利央行举行议息会议.
巴西利亚--巴西央行举行货币政策委员会会议(至5月30日).
5月30日(三)
曼谷--2012年世界经济论坛东亚会议(至6月1日).
巴西利亚--巴西央行举行货币政策委员会会议(最后一日).
约翰内斯堡--南非央行总裁Gill Marcus在戈登商科学院(Gordon Institute of Business Science)论坛上发表演讲(1545).
5月31日(四)
华盛顿--G30国际经济暨金融事务咨询集团(G30 Consultative Group of International Economic and Monetary Affairs)第67次全体会议(至6月2日).
基希讷乌--摩尔多瓦央行货币政策会议.
布鲁塞尔--2012年布鲁塞尔经济论坛.
6月1日(五)
坎帕拉--乌干达央行发表货币政策声明.(完)
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.
--编译 肖群英;审校 徐文焰
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International Enterprise数据显示，2月15日止当周，在岸中质馏分油库存减少70.2万桶，至两周低点1,370.6万桶。
路透新加坡2月16日 - 亚洲石脑油裂解价差下跌2.90美元至每吨108.18美元，但此价格与一个月前相比高出11%，因供应仍吃紧但需求却强劲。
美洲 美国 联邦基金利率0.50%-0.75% 2016年12月14日升25基点 基本贴现率1.25% 2016年12月14日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率13.00% 2017年1月11日降75基点 亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375% 2016年6月30日降12.5基点 担保