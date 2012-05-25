〔中国经济〕今年交通固定资产投资将与去年持平或略增--交通部

路透北京5月25日电---在中国经济"稳增长"的目标下,交通建设投资能否重回快车导引人关注.交通部表示,预计今年全年交通固定资产投资规模将与去年持平或略有增长,并将加大项目前期和融资力度,争取信贷资金和调动社会资金,确保重点建设项目如期建成.

周五上海证券报援引交通运输部新闻发言人何建中在媒体会上称,虽然目前有一些困难和挑战,但是随着货币政策的预调微调,重点在建、续建项目资金的逐步落实,预计"固定资产投资的降幅将逐步收窄,结构调整的有序推进将继续引导投资向水运建设和西部地区倾斜."

交通部数据显示,前4月全国交通固定资产投资降幅收窄,公路水路累计完成固定资产投资2,858亿元人民币,同比下降5.2%,增速较去年同期放慢19.7个百分点.

何建中并表示,目前中国的公路建设投资面临信贷资金不到位,配套不落实,成本上涨快,结构调整难度比较大等问题.

为应对经济增速下滑,中国正加速推进重大基建投资项目.中国证券报此前援引消息人士报导称,有关方面已被要求在6月底前上报今年全部投资计划,项目审批将加速,相关的中央预算资金亦有望提前下拨.

新华社并援引何建中当日的发言指出,与稳增长、扩内需及发展综合运输、改善民生的需求相比,目前交通运输基础设施总量和规模仍显不足,可以说还需要一个相对集中的建设周期.

"十二五"期间交通基础设施三方面建设重点包括:加快推进国省道建设,加快集中连片特困地区交通运输发展,稳步推进高速公路建设.

**航运势不容乐观**

面对航运市场的低位徘徊,何建中表示,交通运输部正在与有关部门商量,争取从国家层面出台促进航运业可持续发展的若干意见.

其中包括,按照国际上的成熟经验,在国家层面建立货载保留制度,大宗战略物资给予国轮优先承运权,以及税收政策上与国际接轨.

他并指出,从前4个月情况来看,航运市场仍在低位徘徊,形势不容乐观.总体上说,目前航运市场仍然呈现出"需求放缓、运力过剩、成本上涨、运价下降、亏损扩大"的态势.

波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数.BADI周四下跌,因汇丰5月中国采购经理人指数(PMI)初值疲弱,且对大型货运船、巴拿马型和海岬型船运需求减少.该指数衡量了铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用.当日跌42点,或3.81%至1,058点.[ID:nSB1568386](完)