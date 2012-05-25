《中国报摘》--其他报纸重要消息5月25日

**上海证券报**

--从文化部了解,我国艺术品市场交易总额2011年已经达到2,108亿元人民币,但行业诚信缺失,乱象丛生,亟待有关部门大力整治.

--国务院国资委正式启动中国企业国有产权交易项目信息统一发布系统,此举意味着原来中国各地产权交易机构分散发布的项目交易信息将实现统一联网发布.

--财政部副部长张少春表示,中央财政已为此安排255亿元用于支持今年扩大节能家电等产品消费,其余资金将列入明年预算.

--住建部部长姜伟新表示,关于征地拆迁,各地方需要充分听取群众意见;房屋征收补偿方案需要向当事人公开.同时,关于保障性住房,既要公开各项政策,又要公开建设信息.

--交通运输部新闻发言人何建中表示,要抓住扩内需、稳增长的机遇,加大项目前期和融资力度,用好国家资金,落实配套资金,争取信贷资金,调动社会资金,确保重点建设项目如期建成.

**人民日报**

--交通运输部新闻发言人何建中称,收费公路专项清理工作开展近一年,全国共排查出771个需要整改的项目,停止违规里程3,706公里,328个收费站被撤销调整.

--国务院国资委主任王勇在日前召开的央企强化基础管理工作现场会上表示,受经济下行压力增大,成本快速增加等因素的影响,一季度过半央企利润同比下滑.在这种情况下,中央企业要树立"过紧日子"的思想,有效控制运行成本,使降本增效成为企业经营的长效机制.

**第一财经日报**

--记者获悉,广东省在"稳增长"名义下调整了18个重大项目的进度,其中包括大型基建项目如珠三角各市城轨、广州地铁、厦深铁路、白云机场扩建等;与此同时,多年未批的湛江钢铁项目也进入核准程序,有望于近日动工.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 刘昕/黄运涛; 审校 乔艳红

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

中国报摘 [PRESS-CN-CMN]

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