〔中国基金〕社保基金新投资组合开始建仓,首批百亿资金主投蓝筹股--报载

路透北京5月25日电---中国证券报周五报导称,社保基金已向新设立的投资组合拨付百亿元人民币资金,已经开始建仓,周期约一个月,主要投向低估值、有良好发展前景、具备长线投资价值的蓝筹股.

报导并称,新投资组合早已开始着手为这笔资金筹备股票池;而且此后,社保基金还将有百亿元新资金继续拨付给该组合.

报导援引市场人士评论称,社保基金选择此时入市,并非所谓"救市"、"托市"行为,而是基于A股已处于相对底部区域的认识所做出的投资判断.

"从当前市场运行环境看,A股部分股票价格已充分反映最悲观的经济下行预期."报导引述市场人士并称,当前"稳增长"政策已明确,经济将实现软着陆.

沪综指.SSEC周四收报2,350.97点,下跌0.53%.稍早公布的汇丰5月中国PMI初值再度回落,且收缩幅度加剧,令市场承压;而希腊可能退出欧元区担忧亦继续压制风险资产.[.SSCN]

今年截至5月24日收盘,沪市A股累计上涨6.89%,但几个月来在经济增长放缓和宏观政策放松预期交织的背景下,大盘一直在围绕2,350点做上下100点左右的宽幅振荡.(完)