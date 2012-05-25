〔中国基金〕社保基金新投资组合开始建仓,首批百亿资金主投蓝筹股--报载

国际油市：亚洲在岸柴油及航煤库存下滑，但仍位居高档
International Enterprise数据显示，2月15日止当周，在岸中质馏分油库存减少70.2万桶，至两周低点1,370.6万桶。
路透北京5月25日电---中国证券报周五报导称,社保基金已向新设立的投资组合拨付百亿元人民币资金,已经开始建仓,周期约一个月,主要投向低估值、有良好发展前景、具备长线投资价值的蓝筹股.
报导并称,新投资组合早已开始着手为这笔资金筹备股票池;而且此后,社保基金还将有百亿元新资金继续拨付给该组合.
报导援引市场人士评论称,社保基金选择此时入市,并非所谓"救市"、"托市"行为,而是基于A股已处于相对底部区域的认识所做出的投资判断.
"从当前市场运行环境看,A股部分股票价格已充分反映最悲观的经济下行预期."报导引述市场人士并称,当前"稳增长"政策已明确,经济将实现软着陆.
沪综指.SSEC周四收报2,350.97点,下跌0.53%.稍早公布的汇丰5月中国PMI初值再度回落,且收缩幅度加剧,令市场承压;而希腊可能退出欧元区担忧亦继续压制风险资产.[.SSCN]
今年截至5月24日收盘,沪市A股累计上涨6.89%,但几个月来在经济增长放缓和宏观政策放松预期交织的背景下,大盘一直在围绕2,350点做上下100点左右的宽幅振荡.(完)
--发稿 李然; 审校 乔艳红
International Enterprise数据显示，2月15日止当周，在岸中质馏分油库存减少70.2万桶，至两周低点1,370.6万桶。
路透新加坡2月16日 - 亚洲石脑油裂解价差下跌2.90美元至每吨108.18美元，但此价格与一个月前相比高出11%，因供应仍吃紧但需求却强劲。
美洲 美国 联邦基金利率0.50%-0.75% 2016年12月14日升25基点 基本贴现率1.25% 2016年12月14日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率13.00% 2017年1月11日降75基点 亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375% 2016年6月30日降12.5基点 担保