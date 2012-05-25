美国务卿希拉里谴责巴基斯坦对协助美国抓捕宾拉登的医生判刑

(本文由路透中文网编译提供)

路透华盛顿5月24日电---美国国务卿希拉里克林顿周四表示，巴基斯坦医生阿夫里迪（Shakil Afridi）因帮助美国中央情报局（CIA）找到奥萨玛宾拉登（Osama bin Laden）下落获刑33年“既不公正也毫无根据”，她誓言会继续就此事向巴方施压。

“美方认为，阿夫里迪医生的关押没有任何根据。对于他被判有罪并获重刑，我们感到遗憾，”她还称，巴方对阿夫里迪的处理“既不公正也毫无根据”。（完）