《中国债券市场每日交易备忘》--5月25日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT]) 一、新债招标: 中国进出口银行150亿元人民币五年期固息金融债10:00-11:00招标,利率预测均值3.60% 进出口行150亿元七年期固息金融债10:00-11:00招标,利率预测均值3.80% 天津药业集团2亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA-),招商银行主承 宁波杭州湾大桥发展公司3亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA),农业银行主承 泰州口岸船舶公司3亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-),中国银行主承 天津大沽化工公司4亿元三年期中期票据簿记建档(主体评级AA-),兴业银行主承 包钢集团30亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA+),浦发银行及中国银行主承 浙江交通投资集团30亿元七年期中票簿记建档(主体评级AAA),光大银行主承 ============================================================================== 二、新债上市: 湖北联合发展投资集团7亿元六年期投资人选择权(3+3)企业债1280152,票面利率6.30% 中集集团( 000039.SZ )200039.SZ20亿元三年期中票1282170,票面利率4.43% 湖南轻工盐业集团6亿元五年期中票1282171,票面利率5.74% 天津医药集团2亿元五年期中票1282172,票面利率5.22% 中国医药集团总公司12亿元三年期中票1282173,票面利率4.43% 港中旅集团26亿元七年期中票1282174,票面利率4.85% 湖南金鑫黄金集团4亿元一年期短融041264014,票面利率5.20% 江苏交通控股20亿元一年期短融041256015,票面利率4.01% ============================================================================== 三、缴款: 上海张江集团7亿元五年期投资人选择权(3+2)固息债1280154,票面利率5.60% 西子电梯集团8亿元一年期短融 安东石油技术集团3亿元三年期中票 ============================================================================== 四、还本付息: 财政部337.8亿元七年期固息国债050005到期兑付,票面利率3.37% 北京56亿元三年期地方政府债094101到期兑付,票面利率1.67% 上海40亿元三年期地方政府债095001到期兑付,票面利率1.67% 河南38亿元三年期地方政府债096002到期兑付,票面利率1.67% 广西35亿元三年期地方政府债096501到期兑付,票面利率1.67% 中国人民银行30亿元一年期央行票据1101035到期兑付,参考收益率3.3058% 欧亚集团( 600697.SS )2亿元一年期短融1181255到期兑付,票面利率5.25% 顺鑫农业( 000860.SZ )5亿元一年期短融1181257到期兑付,票面利率5.12% 财政部305.6亿元七年期固息国债060006付息,票面利率2.62% 进出口行200亿元五年期浮息(一年定存基准)金融债090311付息,基本利差0.40% 武汉城投15亿元10年期投资人选择权(5+5)固息债098092付息,票面利率4.72% 无锡新区经济发展公司8亿元六年期固息债098093付息,票面利率5.90% 国家开发银行150亿元10年期浮息(一年定存基准)金融债100213付息,基本利差0.46% 广州中小企业1.5亿元三年期浮息(一年定存基准)集合票据1083003付息,基本利差1.30% 国开行200亿元五年期浮息(一年定存基准)金融债110233付息,基本利差0.59% 天津药业集团3亿元三年期中票1182169付息,票面利率5.98% ============================================================================== 五、即将公布的经济数据及重要财经事件: --中国证券业协会周四明确证券公司承销中小企业私募债的资格条件,要求必须满足分类评 价B类及以上、净资本不低于10亿元人民币等七项条件.[ID:nSB1568496] --美国上周初请失业金人数下降,表明尽管来自欧洲的不利因素损及5月美国制造业活动,但 该国经济仍在艰难前行.纽约联邦储备银行总裁杜德利表示,美联储目前不需出台进一步举措 刺激经济复苏,因为当前的增长态势已经减少了经济中的"疲弱",包括在就业市场.[ID:nSB1568336] --随着铁路债券存量规模已触及净资产40%的"红线",消息人士透露,铁道部已向国家有关部 门反映此问题,希望能突破40%的红线约束.目前发改委、财政部等部门正对此进行研究.  --国家统计局5/27公布1-4月规模以上工业企业利润 (1-3月-1.3%) ==============================================================================(完) --整理 冉莹/周晓峰; 审校 边竞/李宏薇