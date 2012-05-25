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亚洲 | 2012年 5月 25日 星期五 09:35 BJT

〔金属期市〕伦铜持稳但料连续第四周收低,受希腊与经济增长担忧拖累

路透新加坡5月25日电---伦敦铜价周五持稳,但本周料将连续第四周收低,因围绕希腊可能退出欧元区以及全球经济增长的担忧升温.

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3在0101GMT时基本持稳于每吨7,613.25美元,本周可能较上周下跌0.5%,连续第四周走低.

上海期交所主力9月期铜SCFcv1微跌0.1%至每吨55,090元人民币(8,700美元).

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