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亚洲 | 2012年 5月 25日 星期五 09:40 BJT

〔国际油市〕NYMEX原油期货上涨,伊朗核谈判未达成协议

路透珀斯5月25日电---美国原油期货周五上涨,之前主要国家与伊朗未就核问题达成协议,但确定下月在莫斯科继续谈判.

伊朗与六个主要国家原定一日的谈判延续至第二天,欧盟外交政策负责人阿斯顿表示,显然双方都希望取得进展,而且也拥有一些一致立场,但重要分歧仍然存在.

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