《中国重要政经日程》--5月25日

=============================今日重要政经日程==========================

5/25(五)

*--国新办上午10时就第二届中国-亚欧博览会筹备情况举行新闻发布会

=============================近日重要政经日程==========================

5/26(六)

--第四届大连中国经济论坛在大连举行,至27日.

--第六届中国上市公司市值管理高峰论坛在北京举行.

--中国农商高峰论坛在上海举行.

6/6(三)

--2012(第三届)中国民企投融资大会在杭州举行,至9日.

--2012中国国际创业投资暨私募股权投资论坛在北京举行.

6/7(四)

--决策者会议策划集团(CDMC Events)主办的第五届中国产业地产高层峰会在上海召开,至8日.

6/10(日)

--2012年中国对外贸易500强企业论坛在宁波举行.

--国际航空运输协会(IATA)68届年会在北京举行.

6/13(三)

--决策者主办的第三届中国国际橡胶油产业高峰论坛在中国厦门举办,至周四.

6/14(四)

--决策者主办的第四届中国商业飞机论坛2012在上海召开,至周五.

6/15日(五)

--第十届软交会将于6月15-18日在大连举行.

6/20(三)

--2012首届中国品牌领袖峰会在北京举行.

--决策者主办的第五届亚洲船油论坛在香港举行,至周四.

6/21(四)

--决策者主办的中国国际太阳能发展论坛2012在北京召开,至周五.

6/28(四)

--决策者主办的亚洲航运与造船行业峰会2012在上海召开,至周五.

注: * 代表新增日程

路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容.(完)