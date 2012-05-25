《中国重要政经日程》--5月25日

国际油市：亚洲在岸柴油及航煤库存下滑，但仍位居高档
International Enterprise数据显示，2月15日止当周，在岸中质馏分油库存减少70.2万桶，至两周低点1,370.6万桶。
=============================今日重要政经日程==========================
5/25(五)
*--国新办上午10时就第二届中国-亚欧博览会筹备情况举行新闻发布会
=============================近日重要政经日程==========================
5/26(六)
--第四届大连中国经济论坛在大连举行,至27日.
--第六届中国上市公司市值管理高峰论坛在北京举行.
--中国农商高峰论坛在上海举行.
6/6(三)
--2012(第三届)中国民企投融资大会在杭州举行,至9日.
--2012中国国际创业投资暨私募股权投资论坛在北京举行.
6/7(四)
--决策者会议策划集团(CDMC Events)主办的第五届中国产业地产高层峰会在上海召开,至8日.
6/10(日)
--2012年中国对外贸易500强企业论坛在宁波举行.
--国际航空运输协会(IATA)68届年会在北京举行.
6/13(三)
--决策者主办的第三届中国国际橡胶油产业高峰论坛在中国厦门举办,至周四.
6/14(四)
--决策者主办的第四届中国商业飞机论坛2012在上海召开,至周五.
6/15日(五)
--第十届软交会将于6月15-18日在大连举行.
6/20(三)
--2012首届中国品牌领袖峰会在北京举行.
--决策者主办的第五届亚洲船油论坛在香港举行,至周四.
6/21(四)
--决策者主办的中国国际太阳能发展论坛2012在北京召开,至周五.
6/28(四)
--决策者主办的亚洲航运与造船行业峰会2012在上海召开,至周五.
注: * 代表新增日程
路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容.(完)
--整理 赵红梅
International Enterprise数据显示，2月15日止当周，在岸中质馏分油库存减少70.2万桶，至两周低点1,370.6万桶。
路透新加坡2月16日 - 亚洲石脑油裂解价差下跌2.90美元至每吨108.18美元，但此价格与一个月前相比高出11%，因供应仍吃紧但需求却强劲。
美洲 美国 联邦基金利率0.50%-0.75% 2016年12月14日升25基点 基本贴现率1.25% 2016年12月14日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率13.00% 2017年1月11日降75基点 亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375% 2016年6月30日降12.5基点 担保