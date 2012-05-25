〔欧元区金融〕Bankia将请求西班牙政府提供逾150亿欧元纾困--消息

路透基点：新鸿基地产将五年期贷款规模上调逾三倍至220亿港元--TRLPC
路透香港2月16日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，香港房地产巨头新鸿基地产自行安排的五年期贷款在吸引19家银行参贷后，已将贷款规模从初始目标50亿港元上调三倍多，至220亿港元(28.3亿美元)。
路透马德里5月24日电---一名金融行业的消息人士周四稍晚表示,西班牙银行Bankia(BKIA.MC)新管理层周五向政府提交重组方案时,将申请超过150亿欧元(190亿美元)的纾困资金.
Bankia是西班牙脆弱银行业的软肋,本月稍早该行已经被政府部分国有化.西班牙银行业在2008年房地产市场崩盘后蒙受了巨额贷款损失,甚至有可能拖累政府寻求国际援助.
"扶助银行业可能需要超过150亿欧元的资金,"该要求匿名的消息人士表示.
Bankia与西班牙政府周四都不愿对该消息置评.Bankia是该国的第四大银行,拥有该国国民10%的存款.(完)
--编译 李春喜;审校 艾茂林
路透香港2月16日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，香港房地产巨头新鸿基地产自行安排的五年期贷款在吸引19家银行参贷后，已将贷款规模从初始目标50亿港元上调三倍多，至220亿港元(28.3亿美元)。
路透柏林2月16日 - 一名亲近德国总理梅克尔的欧洲议会议员周四表示，关于希腊的纾困计画，国际货币基金组织(IMF)是否参与已无关紧要，打破了柏林当局原先的说法；德国先前表示，若IMF撤出希腊纾困，则将中止计画。
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