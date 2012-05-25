〔路透调查〕投资者的韩元空仓升至逾三年高位,看空所有亚洲新兴货币

路透新加坡5月24日电---周四公布的路透调查显示,过去两周里亚洲外汇市场人士的韩元空仓达到逾三年来最大规模,对人民币和坡元的看法转为悲观.

周三和周四对11位外汇分析师的调查显示,外汇投资者亦转为看空马币(林吉特)、台币和菲律宾披索,并增持印度卢比空仓.

韩元的空仓规模为2009年2月以来最大,因外国投资者持续抛售韩国股票损及本币,另外海外基金亦抛售韩元.

外汇人士两个多月来首次看空人民币,他们所报告的人民币空仓规模为路透从2010年4月开始披露人民币仓位以来最大.

他们对马币和台币的看法为去年11月末以来最悲观,并从那时起增加印度卢比的空仓.印度卢比持续触及纪录低点.

投资者看空新兴亚洲货币,是因为他们逃离风险资产,转向相对安全的美元,担心希腊可能退出欧元区,对脆弱的全球经济产生进一步冲击.

该路透调查旨在评估市场对九种亚洲货币兑美元的仓位状况,包括人民币CNY=CFXS、韩元KRW=KFTC、坡元SGD=D3、印尼卢比IDR=ID、台币TWD=TP、印度卢比INR=D2、菲律宾披索PHP=PDSP、马币MYR=MY和泰铢THB=D3.

调查估值介于负3到正3,旨在衡量一种货币的净多头或净空头仓位情况.正3表示市场高度做多美元.

数据中包括了通过无本金交割远期外汇(NDF)持有的仓位.

调查结果ASIAPOSN如下:

(美元兑每种货币的仓位情况)

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日期 人民币 韩元 坡元 印尼卢比 台币 印度卢比 马币 菲律宾披索 泰铢

5月24日 0.11 1.03 0.05 0.87 0.43 1.76 0.49 0.42 0.66

5月10日 -0.19 0.12 -1.19 0.31 -0.15 1.74 -0.38 -0.22 0.07

4月26日 -0.68 -0.06 -1.43 0.21 -0.36 1.38 -0.33 -0.76 -0.19

4月12日 -0.19 0.61 -0.66 0.45 -0.26 0.74 -0.18 -0.65 -0.37

3月29日 -0.27 0.45 -0.54 0.37 -0.13 0.79 -0.36 -0.24 -0.10

3月15日 0.08 -0.28 -0.59 0.28 -0.15 0.35 -0.61 -0.53 -0.41

3月 1日 -1.00 -1.15 -1.30 -0.10 -0.54 -0.72 -1.63 -0.59 -1.25

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