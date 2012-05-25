〔欧元区利率〕经济数据疲弱,增强分析师对欧洲央行降息的预估

路透法兰克福5月24日电---欧元区周四公布的经济数据令人失望,一些大型银行和分析师更加预期欧洲央行未来几个月将把利率降至1%以下,若真是如此,将是历史上的首次.

笼罩在欧元区上空的阴云周四更加密布,因欧元区服务业和制造业数据均逊于预期.

由此而产生的结果是,数家银行调整了对欧洲央行利率和宏观经济增长的预估,反映了欧元区17国较将原先预期陷入更严重萎缩的观点.

伦敦大和证券分析师Tobias Blattner称,"像多数人一样,我认为最新人气指标和希腊危急情势使我们重新评估了预测.对于经济前景日益恶化,欧洲央行可能将以进一步降息作为应对,"

"目前唯一的问题是,在7月还是在11月降息,抑或(欧洲央行总裁)德拉吉下月降息,让我们大吃一惊,"他补充说.

摩根大通和法国巴黎银行也增强了降息预估.

法国巴黎银行的Ken Wattret表示,"我们修正了对欧洲央行利率的预估,目前预计第三季末前再融资利率将降至0.5%的新低,"他预计下月降息25个基点.

花旗目前亦预计欧洲央行第三季将再降息50个基点；此前该银行预计今年欧洲央行将维持利率于1%不变.

主要欧元区分析师Juergen Michels称,"我们作出预测的最新根据是希腊退出欧元区.我们认为这一结果将使欧洲央行进行更多长期再融资操作(LTRO),但也会把利率下调至0.5%,"

"今天的数据再次证实了经济的恶化,这将使欧洲央行把利率调至1%关口下方,"他补充说.

上月分析师达成的共识也是认为欧洲央行将维持利率不变,但危机的重演和人们越加担心希腊将退出欧元区,使情势再度发生转变.(完)