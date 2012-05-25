〔欧洲政经〕英国副首相警告称,希腊退出欧元区会加剧不稳定局面

路透伦敦5月24日电---英国副首相克莱格(Nick Clegg)称,希腊退出欧元区将引发"不确定性的连锁反应",英国银行业可能感受强烈.

他警告称,希腊退出不仅不能解决当前欧元区的问题,反而会导致欧洲以及全球经济更不稳定.

"经济像现在这样脆弱的时候,我认为理性的说,没人能赞成通过加剧动荡,来摆脱目前面临的问题,"克莱格周四在英国广播公司(BBC)"Newsnight"接受访问时称.

"我认为希腊离开欧元区怎样都不能被称为成功的方法,"他称.

英国敦促本国银行为至少未来六个月制定应急计划,英国央行也表示,无论欧元区是否解体,英国以及欧盟其他地区未来的道路都将艰难.

英国自由民主党党魁克莱格(Nick Clegg)赞同英国银行业者将因其在银行间市场的金融业务而受到冲击的整体看法.

"希腊退出欧元区会增加,而非减少这些不确定性,"他称.(完)