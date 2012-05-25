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亚洲 | 2012年 5月 25日 星期五 10:37 BJT

〔日本债市〕价格多数下跌,20年期日债买需疲弱拖累超长债下跌

路透东京5月25日电---日本政府公债价格周五多数下跌,超长期公债表现尤其疲弱,之前投资者对20年期日债标售的热情不高.

10年期日债收益率(殖利率)JP10YTN=JBTC较上日收盘时的0.865%近持平,近月10年期日债期货合约2JGBv1早盘收市近持平,上涨0.01点,报143.17.

自上周以来,最近几个交易日的指标日债期货未平仓合约一直处于2008年8月以来的最高水平.

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