〔中国货币市场〕七天回购利率因跨月因素反弹,但料近期仍维持低位

路透上海5月25日电---中国银行间市场质押式回购利率CNREPO=CFXS七天期品种周五早盘反弹逾20个基点(bp),因该期限刚好可以满足机构对于跨月资金的需求,不过交易员表示,央行下调准备金率后,月末因素对近期资金价格的影响料较为有限,回购利率将保持低位运行.

"因为可以跨月,所以反弹了一点,但资金还是挺松的,"北京一位券商交易员说.

不过他表示,今年对于流动性的总体判断是不会太紧,也不会太松,所以回购利率波动应该是一个区间震荡的形式,目前资金价格已经处在低位,除非有明显的政策刺激,不然很难还有大的继续下行的空间.

他认为,随着公开市场连续净回笼,外汇占款增长乏力等因素影响,流动性应会有些波动,但近期还会维持相对宽松的水平.

目前七天期回购加权利率较隔夜品种利差在60个bp左右,上日约为35个bp.

以下为早盘主要货币市场利率报价:

北京时间10:29 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交量(亿元)

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其中:隔夜CN1DRP=CFXS 1.9159 1.8890 +2.69 949.98

七天CN7DRP=CFXS 2.5131 2.2332 +27.99 118.14

14天CN14DRP=CFXS 2.8000 2.7348 +6.52 32.69

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人民币同业拆借加权利率

其中:隔夜CHICNY1D=CFXS 1.9000 1.8985 +0.15 70.00

七天CHICNY7D=CFXS 2.1979 2.2475 -4.96 3.40

==============================================================================(完)

--发稿 周晓峰; 审校 林高丽

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