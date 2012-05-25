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亚洲 | 2012年 5月 25日 星期五 10:45 BJT

〔澳新汇市〕澳元和新西兰元原地踏步,未来料进一步下跌

路透惠灵顿/悉尼5月25日电---澳元和新西兰元周五原地踏步,不过投资者仍对欧元区局势进展以及希腊是否会离开欧元区保持警戒及关注.

澳元兑美元AUD=D4在0.9765整固,较周四当地尾盘基本持平,受助于亚洲股市强劲.

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