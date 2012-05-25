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货币新闻 | 2012年 5月 25日 星期五 10:51 BJT

〔中国大豆〕商务部将5月大豆进口量预估上修至创纪录的722万吨

路透北京5月25日电---中国商务部周五上修5月大豆进口量预估至创纪录的722万吨,此前为563万吨.

商务部网站刊登新闻稿并显示,其中,5月上半月实际到港334.09万吨,下半月预报到港388.79万吨.

商务部并称,6月大豆进口量预计为516万吨.

豆油方面,5月预报到港8.30万吨,下月预报到港19.10万吨.(完)

欲了解详情,请点选中国商务部网站(here)

--发稿 张胜男; 审校 乔艳红

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