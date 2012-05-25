〔中国大豆〕商务部将5月大豆进口量预估上修至创纪录的722万吨

标题新闻：在房屋开工数据公布后，亚特兰大联储料美国首季GDP增长年率为2.4%－GDP Now模型
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路透北京5月25日电---中国商务部周五上修5月大豆进口量预估至创纪录的722万吨,此前为563万吨.
商务部网站刊登新闻稿并显示,其中,5月上半月实际到港334.09万吨,下半月预报到港388.79万吨.
商务部并称,6月大豆进口量预计为516万吨.
豆油方面,5月预报到港8.30万吨,下月预报到港19.10万吨.(完)
欲了解详情,请点选中国商务部网站(here)
--发稿 张胜男; 审校 乔艳红
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