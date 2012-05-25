〔美国个股〕陶氏化学赢得仲裁,将获科威特石化工业21.6亿美元赔偿

路透5月24日电---陶氏化学(DOW.N)周四表示,国际商会的国际法庭裁定科威特国有化学公司--科威特石化工业公司(PIC)必须向该公司支付21.6亿美元,因其2008年不恰当地取消双方建立塑料合资企业的计划.

据陶氏化学聘请的律师事务所Shearman and Sterling透露,此裁定为终审裁决,具有约束力,且是有史以来规模最大的仲裁裁决之一.

由于全球经济在约四年前陷入深度衰退,PIC退出174亿美元"K-Dow"石化合资企业计划,从而使陶氏化学无法完成部分协议而付出额外费用.

陶氏化学的一名发言人称,尚不清楚该公司何时能从PIC收到此笔款项.

PIC称其正考虑就此采取一些法律措施,该公司是科威特石油集团公司(KPC)的子公司.

陶氏化学股价在纽约证券交易所(NYSE)上涨2.8%,至31.37美元.(完)