《Mincer专栏》Facebook的教训:IPO时不能做的八件事

(本文作者为路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Jilian Mincer 编译 王丽鑫/李春喜

路透纽约5月24日电---Facebook上市还不到一周,尽管这宗首次公开发行(IPO)让执行长扎克伯格等人赚了大钱,但挂牌过程问题丛生,招致调查、诉讼以及监管部门的警告.这也让外界对Facebook、主承销商摩根士丹利和挂牌单位Nasdaq交易所多有指责.

以下是Facebook在IPO时犯下的八个错误,也能做为以后大型科技企业上市"引以为戒的列表".这八件事是根据对投资者、交易商、分析师、律师和监管部门的访问所编纂.

1.定价太高.Facebook调高招股价,高于根据营收和利润的合理水平.38美元是其历史营收的100倍.相比之下,苹果则为14倍,谷歌为19倍.尽管Facebook近几个月的线上广告业务下滑,又对移动设备使用的增多感到担忧,仍然把招股价订得较高.Facebook在移动设备的广告业务收入仍然疲弱.

2.发股量太多.Facebook出售了4.21亿股,按发行价计总值约160亿美元,为美国科技企业最大规模的IPO.只要一有风吹草动,供给很快就会压倒需求.很多银行人士尤其担心Facebook留给普通投资者的比例过高--约达25%,因为这些投资者为求迅速获利,很快就反手卖出.

"承销商对买入并持有的需求相对于投机性需求的判断有误,"佛罗里达大学金融系教授Jay Ritter称.

3.迷信炒作.Facebook和摩根士丹利等相信公司股价将在上市首日飙涨30-50%的宣传,结果误判了实际需求.这些宣传有些还是他们自己造势而来.丹佛大学法学院教授J. Robert Brown Jr.形容这整件事是"完美风暴".

Facebook在最后一刻增加发行量,同时间坏消息也传出来.Nasdaq推迟交易开始时间,接着买卖单撮合系统又中断,"给了一些股东重新考虑和取消订单的时间,"Brown在电子邮件中称."这些都导致需求下降和股价下跌."

4.选择性披露.即便摩根士丹利和其他承销商未有不法之举,他们在披露所获知的Facebook公司信息以及选择披露对象时也不够诚实.摩根士丹利和至少另外三家承销商下调Facebook第二季和全年营收预估,但这个坏消息只有少数大客户得知.小投资者完全不知情,直到股票挂牌几天后才由路透揭露这个消息.

尽管摩根士丹利和Facebook否认违规,但美国监管机关和国会议员已对此展开调查和评估,部分股东还控告Facebook和摩根士丹利."主承销商在路演期间下调预估,但居然没有告诉每个人,"Robbins Geller Rudman & Dowd律师事务所合伙人Samuel Rudman表示.该律所周三提起诉讼."我想没有哪个投资Facebook的投资者不想知道这个信息."[ID:nSB1565540]

5. 执行长分心别用.有些投资者质疑,因为打算成为Facebook股东的人实在太多,执行长扎克伯格对整个IPO过程的了解和掌握是否足够.他穿着连帽T出席纽约路演,但没有出席其他地点的路演活动,同时也拒绝在时代广场的Nasdaq总部举办上市仪式.他还忙着结婚--在IPO第二天和相恋多年的女友Priscilla Chan完成终身大事.

6. 没有应急对策.上周五当Nasdaq执行长Robert Greifeld与扎克伯格在宴会上举杯时,标志着股票开始交易的钟声在Facebook矽谷总部响起,就在此时,一场重大危机也正在Nasdaq交易所酝酿.技术故障导致Facebook延迟30分钟才开始交易,接着股票买卖单又被延宕了数小时.Nasdaq周三表示,由于解决技术故障的方法不对,反而使最初的问题更严重.

Nasdaq现在面临交易商巨额索赔."如果早知道我们的措施不能解决问题,我们会先把解决方案修整好,然后再进行下一步,"Nasdaq交易服务主管Eric Noll表示.美国证券交易委员会(SEC)正在评估此事,至少有一起诉讼指控Nasdaq怠忽职责.

7. 未采取谷歌的上市方式.Facebook采用华尔街传统IPO方式售股,因为是由投行操作,所以比较主观.而谷歌在2004年上市时,采用被称为"调整后的荷兰式标售"来售股,这种方式更加透明和民主.承销商收集投资者的出价,不考虑他们的人脉关系或资产规模.

8.冒犯客户.对于一家改变了"赞"(like)和"朋友"两词汇意义的公司,过去几周所发生的事却不怎么友好.美国最大的汽车公司--通用汽车(GM.N)在Facebook上市前几天表示,将停止在Facebook上投放广告.据知情人士透露,Facebook未能说服通用汽车在Facebook上刊广告的优势.

接着,IPO问题又使数以千计的投资者不满,他们同时也是Facebook的客户.纽邮周四的专栏题为"热情和善的秃鹰"(Warm, Fuzzy Vultures),突显了Facebook自己惹出来的形象问题.该报还登出一幅漫画:一头烦恼的牛在显示Facebook网页的电脑前,做着最坏的打算--"删除好友、删除好友、删除好友、删除好友、删除好友."(完)