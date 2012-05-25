《中国新债》中石化拟于下周四发行200亿元公司债,分五年和10年期--消息

路透北京5月25日电---两位消息人士周五向路透表示,此前被推迟的亚洲最大炼油商--中国石油化工股份有限公司(0386.HK)(600028.SS)200亿元人民币公司债,将于下周四(5月31日)发行.

"期限包括五年和10年."一位接近此事的消息人士称.

路透今年3月报导引述消息人士称,中石化拟发200亿元公司债,主承销商为中金公司.发行方式为簿记发行,由其母公司中国石油化工集团公司提供担保,该债项评级为AAA.[ID:nSB1426234]但其后发行人推迟了原本计划于3月26日发行的该期债券.[ID:nSB1445276]

业内人士分析,中石化在这个时间点重启这期公司债发行,可能是认为当前发行利率水平比较合适.

在中国,企业发行的债券分为短期融资券、中期票据、企业债和公司债,其中短期融资券和中期票据由中国人民银行主管审核,企业债由国家发展和改革委员会主管,而公司债则归中国证监会审核.

周五,中国石化A股早盘尾段报6.960元人民币,与开盘价持平;过去一个月则累计下跌4.5%.(完)

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