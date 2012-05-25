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亚洲 | 2012年 5月 25日 星期五 11:18 BJT

〔日本股市〕早盘持稳,本周或创下20年最长连跌纪录

路透东京5月25日电---日本股市日经指数周五早盘持稳,因投资者买入医药和食品等防御性股以及近期下跌的股票.但股指本周恐延续周线跌势,或录得20年来最长连跌纪录.

日经指数.N225自3月27日触及一年高位后已累计跌16.5%,因市场担心全球经济成长放缓及欧债危机深化.技术指标显示,日经指数深陷"超卖"区域.

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