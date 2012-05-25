〔全球金融〕美国货币基金在4月悄然重返法德市场

国际油市：亚洲在岸柴油及航煤库存下滑，但仍位居高档
International Enterprise数据显示，2月15日止当周，在岸中质馏分油库存减少70.2万桶，至两周低点1,370.6万桶。
* 4月应税货币基金资产规模稳定在1.673万亿美元
* 10家美国最大货币基金中,九家进入法国和德国市场
路透纽约5月24日电---美国最大的货币市场基金在4月重返欧元区,尽管欧债危机影响可能使其短期现金面临风险.
4月应税货币基金对欧元区国家的持仓连续第三个月出现双位数变动.这些基金的欧元区持仓在2月升16%,3月下滑12%,4月再度回升,10家最大货币基金公司中,有九家在德国和法国中至少买入一国的短期债券.
路透对iMoneyNet提供的数据分析得出,截止4月底,应税货币基金总资产规模为1.673万亿(兆)美元,略低于3月.
"我认为,优质基金(prime fund)返场买进欧洲银行业资产或许为时过早.出于对西班牙和希腊的担忧,他们必须考虑回撤,"Capital Advisors Group投资研究主管暨策略师Lance Pan表示.该公司管理资产60亿美元.
iMoneyNet数据显示,按资产计第二大货币基金公司摩根大通4月行动最为大胆,买入法国和德国的商业票据,定期存单和其他短期债券最多.其在法国的曝险增加38.31亿美元,较上月猛增49.1%;在德国的曝险增长36.3亿美元或23.3%.
第四大基金管理公司贝莱德(BlackRock)重返德国的脚步最为积极,其在银行债务方面的曝险4月大增48.1%,或57.09亿美元.
摩根大通在将现金重新投向法国和德国的同时,削减了美国、英国、瑞典、挪威、日本和澳洲的持仓.贝莱德则减少了在加拿大、日本和瑞士的曝险.(完)
--编译 肖群英;审校 郑茵
International Enterprise数据显示，2月15日止当周，在岸中质馏分油库存减少70.2万桶，至两周低点1,370.6万桶。
路透新加坡2月16日 - 亚洲石脑油裂解价差下跌2.90美元至每吨108.18美元，但此价格与一个月前相比高出11%，因供应仍吃紧但需求却强劲。
美洲 美国 联邦基金利率0.50%-0.75% 2016年12月14日升25基点 基本贴现率1.25% 2016年12月14日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率13.00% 2017年1月11日降75基点 亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375% 2016年6月30日降12.5基点 担保