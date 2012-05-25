〔全球金融〕美国货币基金在4月悄然重返法德市场

* 4月应税货币基金资产规模稳定在1.673万亿美元

* 10家美国最大货币基金中,九家进入法国和德国市场

路透纽约5月24日电---美国最大的货币市场基金在4月重返欧元区,尽管欧债危机影响可能使其短期现金面临风险.

4月应税货币基金对欧元区国家的持仓连续第三个月出现双位数变动.这些基金的欧元区持仓在2月升16%,3月下滑12%,4月再度回升,10家最大货币基金公司中,有九家在德国和法国中至少买入一国的短期债券.

路透对iMoneyNet提供的数据分析得出,截止4月底,应税货币基金总资产规模为1.673万亿(兆)美元,略低于3月.

"我认为,优质基金(prime fund)返场买进欧洲银行业资产或许为时过早.出于对西班牙和希腊的担忧,他们必须考虑回撤,"Capital Advisors Group投资研究主管暨策略师Lance Pan表示.该公司管理资产60亿美元.

iMoneyNet数据显示,按资产计第二大货币基金公司摩根大通4月行动最为大胆,买入法国和德国的商业票据,定期存单和其他短期债券最多.其在法国的曝险增加38.31亿美元,较上月猛增49.1%;在德国的曝险增长36.3亿美元或23.3%.

第四大基金管理公司贝莱德(BlackRock)重返德国的脚步最为积极,其在银行债务方面的曝险4月大增48.1%,或57.09亿美元.

摩根大通在将现金重新投向法国和德国的同时,削减了美国、英国、瑞典、挪威、日本和澳洲的持仓.贝莱德则减少了在加拿大、日本和瑞士的曝险.(完)