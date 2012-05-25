〔路透基点〕中国万达或从国内银行融资,用于收购美国AMC--RLPC

路透香港5月25日电---中国企业目前纷纷在寻购海外资产,综合企业大连万达集团最近同意收购美国影院运营商AMC娱乐控股公司,如果交易完成,将成为中国民营企业进行的最大一宗海外收购.

在万达这一大手笔收购之前,中国国有食品和乳制品集团光明食品也在洽购英国谷类食物厂商维他麦(Weetabix Food).光明目前寻求获得总计6.8亿英镑资金,支持其收购维他麦60%的股权.

亚洲的并购贷款规模迄今达到约20亿美元.不过,随着近期并购活动大量增加,今年的并购贷款规模预计将至少达到100亿美元.

除了光明食品和万达集团外,阿里巴巴也在寻求40亿美元贷款,用于其私有化计划.

不像阿里巴巴和光明食品那样在海外筹资,万达通过国内关系在本土筹集31亿美元支持收购美国AMC.

有消息人士透露,万达正与数家已承诺提供融资的中资银行进行商谈.

据中国国内媒体报导,北京银行、中国银行、中银国际、渤海银行、招商银行、进出口银行和工商银行将支持万达的收购.

来自两家银行的消息人士证实了该报导,并称相关融资结构还没有最后确定.

万达显然还未决定是通过双边贷款还是银团贷款筹集部分或全部31亿美元资金.

"这些银行可能提供银团贷款,或者个别的双边贷款,"前述消息人士称."可以确定的是,我们肯定支持万达进行这宗收购."

另一位消息人士补充称,万达也可能借入人民币贷款.

消息人士还称,万达或会考虑从中资银行的美国分行筹资.

消息人士还补充表示,在收购交易获得中国和美国监管当局的批准前就谈论贷款结构,还为时过早.

在中国,银行业者只能为国内并购交易提供不超过交易所需资金的50%,但一位消息人士称,万达的收购目标是海外公司,因此可以不受这项规定的约束.

**贷款银行对AMC有顾虑**

万达集团5月21日在北京举行记者会宣布同意以26亿美元收购AMC,其中包括19亿美元债务.据路透报导,万达首席执行官王健林在记者会上表示,万达亦承诺另外最多向AMC投资5亿美元供运营之用.

鉴于万达的财务状况稳健,银行对向万达提供贷款很放心,他们都表现出支持的态度.消息人士称,如果有什么不放心的地方,那就是银行对AMC有所顾虑.

万达集团的业务横跨五大行业--商业地产、豪华酒店、旅游投资、文化产业、连锁百货店.该集团资产总额为350亿美元,年收入达167亿美元.

相比之下,债信评级为"B"的AMC娱乐控股公司的独立杠杆比率达8.9倍,不过这家全球第二大连锁影院运营商2011年的营收为25亿美元.标准普尔在5月22日的报告中称,AMC的杠杆率预计将改善,因公司将偿还债务,且旗下影院票房收入强劲.

不过,中国和亚洲的银行更愿意向投资级别和杠杆率低的公司提供融资,如果万达融资的追索对象是AMC,贷款银行可能很难获得信贷批准.

即便融资有万达的信誉担保,"我们仍必须考虑收购目标公司日后可能会影响万达业绩的问题,"一消息人士表示.

据汤森路透基点报导,AMC在2月获得3亿美元六年期贷款,利率为较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码325个基点,Libor不得低于1%.

万达表示,中国发改委3月批准了提交的收购报告.万达获得中国发改委、商务部和外管局的批准后,将完成整个收购程序.与此同时,该交易还需美国相关当局的批准.

路透之前报导过,花旗集团担任AMC的收购交易顾问,安永担任万达的顾问.

AMC的主要股东包括贝恩资本、CCMP Capital Advisors、Spectrum Equity Capital.一旦收购成功完成,万达将一跃成为全球最大的影院运营商.(完)